Brasil vira no fim e vence EUA no futebol feminino após mais de dez anos

Na madrugada desta quarta-feira, a seleção brasileira feminina venceu os EUA com um gol nos acréscimos, por 2 a 1, no Avaya Stadium, em amistoso preparatório para a Copa América. Macario anotou para as norte-americanas, enquanto Kerolin e Amanda Gutierres, do Palmeiras, viraram para as brasileiras.

Com o resultado, a seleção de Arthur Elias coloca fim em um jejum de mais de dez anos sem vencer as norte-americanas — o último triunfo havia sido em dezembro de 2014, também em amistoso.

O Brasil ainda termina a data Fifa com um saldo de uma vitória e uma derrota. No primeiro amistoso entre as equipes, no último sábado, o Brasil tinha sido derrotado por 2 a 0 no Sofi Stadium.

A próxima data Fifa do futebol feminino está prevista para acontecer entre o final de maio e início de junho. A seleção brasileira, dessa forma, deve seguir utilizando o período para se preparar para a Copa América, com início no dia 12 de julho.

Os lances do jogo

O placar foi aberto pelos EUA aos 40 segundos de jogo. Aly Thompson arrancou em velocidade do campo de defesa, invadiu a grande área e finalizou, mas a zaga do Brasil cortou. Na sobra, a goleira Natascha não segurou a bola e ela ficou nos pés de Macario, que só empurrou para o fundo das redes.

O Brasil, no entanto, não desistiu e foi buscar o empate ainda no 1° tempo. Gio fez boa jogada e serviu Kerolin dentro da área. A camisa 10 bateu colocado e marcou um belo gol para deixar tudo igual em 1 a 1.

Na reta final da segunda etapa, a seleção feminina desperdiçou duas chances de ouro de virar o jogo. Gabi Portilho recebeu dentro da área e ficou cara a cara com a goleira McGlynn, mas chutou em cima da arqueira. Depois, Kerolin finalizou e, no rebote, Luany isolou.

No entanto, já nos acréscimos, aos 50 minutos, o Brasil seguiu martelando e conseguiu o gol da vitória. Jheniffer ficou com a bola no meio e lançou Luany. A atacante invadiu a grande área e cruzou rasteiro para Amanda Gutierres, que havia entrado há pouco e só empurrou para o fundo das redes.