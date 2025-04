Corinthians: Yuri Alberto enaltece ponto fora de casa após 'fatalidade'

Yuri Alberto enalteceu a força do grupo no empate sofrido do Corinthians por 1 a 1 com o América de Cali, na Colômbia, pela Sul-Americana.

O que aconteceu

O camisa 9 entrou na segunda etapa da partida, após a equipe alvinegra sair atrás no placar. O time colombiano inaugurou o marcador com Luis Ramos, que ficou livre dentro da área para finalizar. O zagueiro Félix Torres não acompanhou o centroavante adversário e falhou na marcação.

O Alvinegro paulista arrancou o empate aos 36 minutos, em jogada "chorada" de Héctor Hernández e Matheuzinho. O lateral-direito chutou a gol, e a bola ainda desviou na defesa para enganar o goleiro Soto.

Falar para você que fazia tempo que não entrava com o jogo pegando fogo. Pudemos buscar o empate, uma fatalidade no gol que tomamos, mas conseguimos um ponto importante. É enaltecer a força do grupo, jogo difícil, mas conseguimos o ponto.

Yuri Alberto, ao SBT, na saída de campo

O ponto conquistado fora de casa deixa o Timão ainda vivo na Copa Sul-Americana. No terceiro lugar do Grupo C, a equipe de Ramón Díaz ainda tem quatro rodadas para buscar a classificação à próxima fase do torneio continental. América de Cali e Huracán ocupam, respectivamente, o 1º e o 2º lugares — com 4 e 3 pontos.

O próximo compromisso do Corinthians na competição é diante do Racing-URU, no dia 24, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.