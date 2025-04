Coutinho comenta vaias da torcida do Vasco antes da partida: "A gente sabe que no Brasil é assim"

O Vasco venceu o Academia Puerto Cabello por 1 a 0 na noite desta terça-feira. O triunfo, o primeiro nesta edição da Copa Sul-Americana, foi mais difícil do que se esperava, o que irritou bastante a torcida.

O Cruzmaltino vinha de derrota para o Corinthians no Campeonato Brasileiro e a pressão por uma resposta em campo era grande, principalmente considerando a fragilidade do adversário, o mais fraco do grupo G da competição continental.

As vaias e os pedidos de "fora Carille" vindos das arquibancadas foram minimizados pelos jogadores após a partida. Para Philippe Coutinho e Pablo Vegetti, os três pontos precisam ser mais valorizados.

"O nosso objetivo no jogo de hoje era ganhar. É claro que a gente quer sempre jogar bem, dominar o jogo, mas hoje o importante era fazer os três pontos para chegar aos quatro na competição e seguir brigando. A gente sabe que se classifica um só de cada grupo, então é importante ganhar os jogos dentro de casa", disse Coutinho.

"A gente sabe que no brasil é assim. Estávamos focados somente no jogo e sabemos que as vezes a torcida espera um futebol mais bonito, com mais gols. O grupo está unido, queremos o bem do Vasco e trabalhar pela classificação e ir bem no Brasileiro. Nosso foco é somente esse", completou.

"O que importa foi os três pontos que a gente ganhou. A gente tinha que voltar a ganhar depois dos jogos com o Corinthians e o Melgar. As Copas Libertadores e Sul-Americana são assim e você não pode achar que vai ser fácil, mesmo em casa. Os três pontos são muito importantes e agora é seguir trabalhando", disse Vegetti.

O Vasco volta a jogar pela Sul-Americana somente no próximo dia 22 (terça-feira), contra o Lanús, pela terceira rodada da competição. A bola rola às 21h30 (de Brasília), em São Januário.