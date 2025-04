Corinthians deve abrir mão da Sul-Americana? Comentaristas divergem

O Corinthians deveria poupar os titulares na Sul-Americana e priorizar o Brasileirão? Os comentaristas Alicia Klein, Bira e Renato Maurício Prado não chegaram a uma resposta comum, no Fim de Papo.

Na segunda rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana, o Corinthians empatou em 1 a 1 com o América de Cali, fora de casa.

Alicia: Não dá para passar vergonha

A Sul-Americana é como uma Série B da Libertadores. Você precisa ir bem. Não dá para cair para a Série B e dizer que não se importa. Você precisa ter um desempenho minimamente decente e não passar vergonha, caindo na primeira fase.

Alicia Klein

RMP: Corinthians deveria se livrar da Sul-Americana

O Corinthians deveria se livrar da Sul-Americana, deveria ter tomado 1 a 0 e torcer para levar o segundo. Se a Sul-Americana já é Série B para os outros, imagina para o time que 'caiu' da pré-Libertadores? É 'Série B 2'. Para o Corinthians ter chance em alguma outra competição, ele tem que se livrar da Sul-Americana

RMP

Bira: O cobertor é curto no elenco

O Corinthians não tem elenco para disputar tantas competições e chegar longe, como a torcida gostaria. [...] O cobertor é curto. O que você vai querer? Brigar para não cair no Brasileiro?

Bira

