Palmeiras x Cerro Porteño: horário e onde assistir ao jogo na Libertadores

O Palmeiras recebe o Cerro Porteño na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta —para São Paulo, Goiás, Tocantins, Paraná e Rio Grande do Sul) e Paramount+ (streaming —sujeito às condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras iniciou a Libertadores com uma vitória fora de casa. O Alviverde visitou o Sporting Cristal e venceu por 3 a 2.

A equipe de Abel Ferreira também chega embalada pela vitória diante do Sport no Brasileirão. O jogo aconteceu na Ilha do Retiro, e o Alviverde venceu por 2 a 1 com dois gols de pênaltis.

O Cerro Porteño estreou de maneira positiva na Libertadores. A equipe paraguaia recebeu o Bolívar e venceu por 4 a 2.

Palmeiras x Cerro Porteño -- Copa Libertadores 2025