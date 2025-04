Santos venceu apenas um dos últimos nove duelos contra o Fluminense; veja números

Em busca de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro desta temporada, o Santos enfrenta o Fluminense, no domingo, às 19h (de Brasília). A missão do Peixe no Maracanã é difícil, visto o retrospecto recente contra o Tricolor das Laranjeiras.

Nos últimos nove duelos entre Santos e Fluminense, o Peixe venceu em apenas uma oportunidade. Além disso, foram quatro empates e quatro derrotas, com sete gols marcados e 12 sofridos.

O último triunfo dos paulistas foi há cinco confrontos e válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Na ocasião, em partida disputada na Vila Belmiro, o Santos bateu o Tricolor das Laranjeiras por 2 a 0, com gols de Madson e Diego Tardelli.

No encontro mais recente entre os times, o Fluminense foi à Vila Belmiro e fez bonito, vencendo por 3 a 0. Pela 36ª rodada do Brasileirão de 2023, os cariocas contaram com tentos de Martinelli, Ganso e Cano para complicarem a situação do Santos, que terminou a competição na zona de rebaixamento.

Dentro do Maracanã, a vida do Santos fica ainda mais complicada. Isso porque a última vez que o Peixe saiu do estádio carioca com uma vitória aconteceu no dia 13 de junho de 2018, pela 12ª rodada do Brasileirão. Bruno Henrique, hoje no Flamengo, marcou o único gol do duelo, que terminou 1 a 0. Desde então, no palco, o Alvinegro perdeu três vezes e saiu com empate em outras duas oportunidades.

Confira os últimos nove resultados de Santos x Fluminense:

Brasileirão 2023 - 2º turno: Santos 0 x 3 Fluminense



Brasileirão 2023 - 1º turno: Fluminense 1 x 0 Santos



Brasileirão 2022 - 2º turno: Santos 2 x 2 Fluminense



Brasileirão 2022 - 1º turno: Fluminense 0 x 0 Santos



Brasilerão 2021 - 2º turno: Santos 2 x 0 Fluminense



Brasileirão 2021 - 1º turno: Fluminense 1 x 0 Santos



Brasileirão 2020 - 2º turno: Santos 1 x 1 Fluminense



Brasileirão 2020 - 1º turno: Fluminense 3 x 1 Santos



Brasileirão 2019 - 2º turno: Fluminense 1 x 1 Santos