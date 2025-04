Matheuzinho valoriza empate na Colômbia e celebra bom momento no Corinthians: "Encontrei a melhor forma"

Na noite desta terça-feira, o Corinthians buscou o empate em 1 a 1 contra o América de Cali, da Colômbia, no Estádio Pascual Guerrero, pela segunda rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. O time alvinegro somou o primeiro ponto na competição.

A comissão técnica do Timão optou por mandar a campo uma escalação alternativa, mas manteve alguns titulares na equipe. Foi o caso de Matheuzinho, que disputou os 90 minutos e, já próximo ao fim da partida, marcou o gol de empate do Corinthians. Após o duelo, o jogador valorizou o resultado fora de casa.

"Dedico esse gol à minha família. Sempre bom fazer gol, ajudar a equipe, ainda mais no contexto em que estávamos na partida. Eles estavam ganhando, e conseguir esse empate foi muito importante por tudo. Estamos em uma sequência muito grande de jogos, uma viagem muito longa e difícil. Mesmo com o Corinthians dando o suporte inteiro o tempo todo, chega uma hora que o cansaço bate. Temos que estar inteiros para dar o nosso melhor. Estou muito feliz. Claro que queria a vitória, mas valorizar muito esse empate porque é difícil chegar aqui e arrancar um ponto na casa dos caras", disse em entrevista ao SBT.

Matheuzinho consolidou-se no time titular do Corinthians ainda na última temporada. Já neste ano, o lateral direito é o dono absoluto da posição e enfrenta a concorrência apenas de Léo Maná. Neste 2025, o camisa 2 disputou 17 jogos com a camisa da equipe e anotou seu primeiro gol nesta terça-feira.

"Estou vivendo uma reviravolta muito grande. Creio que no meio do ano passado para cá, encontrei minha melhor forma como jogador e como pessoa. Agradeço o Corinthians pela oportunidade, meus companheiros e a comissão principalmente, meus pais também, que estão sempre comigo e me fazem evoluir a cada jogo. Estou em um momento muito bom da minha carreira, espero que eu possa continuar evoluindo para ajudar cada vez mais o Corinthians e a gente chegar em lugares mais altos", afirmou o atleta.

Com o resultado desta terça, o Corinthians conquistou seu primeiro ponto no torneio, mas ainda segue sem vencer na competição. A equipe alvinegra figura na terceira posição do Grupo C, mas tem um jogo a mais que Huracán-ARG e Racing-URU, que entram em campo nesta quarta-feira.

O Corinthians de Matheuzinho, agora, passa a focar no Campeonato Brasileiro novamente. Já neste sábado, o Timão visita o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada do torneio nacional.