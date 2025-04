Ramón vê empate "justo" na Colômbia e elogia reação do Corinthians: "Poderíamos ter ganhado"

Na noite desta terça-feira, o Corinthians foi buscar um ponto importante na Colômbia. O Timão arrancou o empate em 1 a 1 contra o América de Cali, no Estádio Pascual Guerrero, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Matheuzinho foi o autor do gol corintiano.

O Alvinegro paulista, então, somou seu primeiro ponto na competição continental, uma vez que foi derrotado na estreia. A equipe ocupa a terceira posição do Grupo C e fica atrás de Huracán, com três pontos e um jogo a menos, e América de Cali, com quatro pontos.

O técnico Ramón Díaz, então, comentou a importância do empate para os objetivos do Corinthians na Sul-Americana. O argentino avaliou que o resultado, pelo futebol apresentado pelas duas equipes no confronto desta terça-feira, foi justo.

"É verdade. Não perder é muito importante, porque se eles ganhassem, chegariam aos seis pontos e poderíamos ficar... não digo de fora, porque falta muito tempo. Mas a equipe reagiu, teve uma proposta que, no meu ponto de vista, o segundo tempo foi interessante, como atacamos, como fomos profundos, como criamos ocasiões no fim do jogo. Me parece que o empate foi justo para os dois. Eles jogaram bem no primeiro tempo, sem tantas ocasiões, mas no segundo tempo nós fomos superiores, e fomos buscar. Poderíamos ter ganhado", analisou o treinador.

O Timão entrou em campo para encarar o América de Cali com um time alternativo, em sua maioria composto por reservas. No meio-campo, Ryan e Maycon entraram na equipe, enquanto o ataque foi formado por Romero, Talles Magno e Héctor Hernández.

A formação, contudo, não levou grande perigo ao gol do América de Cali na etapa inicial. No segundo tempo, então, Ramón promoveu as entradas de Carrillo, Yuri Alberto e Bidon, que mudaram o panorama da partida. O técnico explicou o porquê da escalação reserva e elogiou a postura do grupo na busca pelo empate.

"Queríamos dar oportunidades a alguns jogadores desse grupo que sabemos que são importantes. Foi um primeiro tempo difícil no jogo, mas acredito que a equipe seguiu tentando, tentando jogar, tentou ser competitiva, e seguramente as mudanças no segundo tempo nos deram muito mais poderio ofensivo. Sabemos que também temos a ausência de alguns jogadores que são importantes para nós, como Garro, Coronado, muitos jogadores que estiveram fora e não puderam ficar à disposição. Mas estou muito contente pelo grupo, porque foi um jogo muito difícil, conseguimos empatar, e acredito que, no segundo tempo, poderíamos ter ganhado", apontou o comandante.

O argentino ainda deu mais detalhes sobre o motivo por trás das entradas de Yuri Alberto e Carrillo apenas na etapa complementar e valorizou a mudança de atitude que os dois trouxeram à equipe.

"Também queríamos dar chances a outros jogadores. Yuri e Carrillo vinham de um desgaste importante, porque vinham jogando praticamente jogos seguidos. Creio que isso foi muito bom, porque quando entraram no segundo tempo, mostraram muita energia, muita qualidade. Criaram situações e poderíamos ter ganhado. Estamos contentes, porque parece que o esforço que estamos fazendo por tudo está dando certo", afirmou.

O Corinthians, agora, volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro novamente. O Timão visita o Palmeiras neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada da competição. A tendência é que, mesmo em meio ao longo calendário, Ramón Díaz mande a campo o que tem de melhor à disposição.