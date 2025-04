Palmeiras defende invencibilidade contra o Cerro Porteño e busca voltar a vencer no Allianz Parque

O Palmeiras dá sequência à maratona de jogos do mês de abril nesta quarta-feira, contra o Cerro Porteño, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A equipe comandada por Abel Ferreira tem como trunfo uma invencibilidade de quatro jogos contra os paraguaios para somar mais três pontos e voltar a vencer no Allianz Parque após quase um mês.

A última vitória do Palmeiras, em casa, foi pela semifinal do Campeonato Paulista. Naquela oportunidade, no dia 10 de abril, o Alviverde bateu o São Paulo, por 1 a 0, com gol de pênalti de Raphael Veiga, e avançou à decisão do Estadual. Depois disso, disputou mais dois jogos no Allianz e não conseguiu vencer.

No primeiro, acabou perdendo para o Corinthians, por 1 a 0, resultado que, posteriormente, decretaria o vice do paulistão para o Palmeiras após o empate sem gols no jogo de volta, na Neo Química Arena. Enquanto isso, contra o Botafogo, na estreia do Brasileirão, o duelo terminou com um empate sem gols.

O time alviverde, porém, parece estar resgatando a confiança, apesar do que tem desempenhado em campo. Nos últimos dois compromissos, não fez atuações de brilharem os olhos, mas conseguiu sair com seis pontos na sequência fora de casa. Além de vencer o Sporting Cristal, na estreia da Libertadores, por 3 a 2, em Lima, no Peru, bateu o Sport na segunda rodada do Brasileiro, na Ilha do Retiro, por 2 a 1.

E para tentar manter essa sequência positiva e comemorar uma vitória diante de seu torcedor, o Palmeiras tem como trunfo uma invencibilidade contra o Cerro Porteño. A última derrota do Alviverde para os paraguaios foi em 2018, quando as equipes se enfrentaram pelas oitavas de final, no Allianz Parque. Na ocasião, o Verdão avançou de fase pois havia vencido o primeiro jogo por 2 a 0.

Os clubes voltaram a medir forças em 2022 e 2023, pela fase de grupos. Em quatro jogos, o Verdão conquistou 100% de aproveitamento. No último embate, vitória palmeirense por 3 a 0, com gols de Artur (duas vezes) e Rony, no Paraguai.

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Ambos os times têm três pontos e brigam diretamente pela liderança, atualmente em posse dos paraguaios. O Alviverde está na segunda posição com menor saldo de gols.