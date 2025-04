Palmeiras: Como atacante virou intocável com poucos gols e sem assistências

O atacante Facundo Torres foi contratado pelo Palmeiras nesta temporada, ainda não emplacou com a camisa alviverde, mas ostenta o título de jogador mais utilizado por Abel Ferreira em 2025 — mesmo com apenas dois gols no ano e nenhuma assistência.

Ele deve estar entre os titulares mais uma vez hoje, contra o Cerro Porteño, às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Como Facundo se tornou intocável

O atleta de 24 anos está entre os atletas com melhor recuperação entre os jogos, e por isso é utilizado com muita frequência por Abel Ferreira. Facundo disputou 17 dos 19 jogos do Palmeiras no ano e é o atleta de linha com maior sequência de jogos como titular (11 partidas).

Além disso, ele é um dos três atletas do Palmeiras com mais jogos na temporada: 17, ao lado de Weverton e Estêvão.

Facundo aproveitou "problema" no lado esquerdo do ataque para se tornar fundamental. Paulinho, o favorito da posição, ainda não está disponível; Felipe Anderson sofreu uma lesão durante a pré-temporada e ficou muito tempo fora de combate; e Maurício passou por uma cirurgia no ombro.

Facundo acabou se tornando a única opção viável na esquerda, mesmo não sendo sua posição favorita.

Além disso, o jogador tem função tática importante na equipe. O atacante recua bastante no lado esquerdo para Piquerez subir bem para o ataque, e isso acaba sacrificando um pouco seu jogo.

Facundo vive jejum que não preocupa o Palmeiras

Facundo Torres comemora gol do Palmeiras sobre o Botafogo-SP em duelo do Paulistão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Facundo vive jejum no Palmeiras. O primeiro gol de Facundo saiu na derrota por 2 a 1 contra o Novorizontino, na Arena Barueri, no dia 25 de janeiro. E o segundo, no dia 20 de fevereiro, na vitória por 3 a 1 contra o Botafogo-SP. Ambos os jogos foram pela primeira fase do Paulistão.

Baixo número em participações em gols não preocupa o Palmeiras. Em 17 jogos, Facundo só marcou dois gols e não deu assistências. O jogador tem o lado direito como o favorito, onde Estêvão brilhou no ano passado e vive seus últimos momentos antes de concluir a transferência para o Chelsea após o Super Mundial. A expectativa é que ele consiga emplacar quando voltar para a sua posição.

O uruguaio foi contratado justamente para ser o substituto de Estêvão. O jogador teve grande destaque no Orlando City atuando com liberdade na ponta direita. Foram três anos nos Estados Unidos com 123 jogos, 47 gols e 19 assistências (66 participações em gols).

O Palmeiras pagou 12 milhões de dólares (cerca de R$ 72 milhões) para tirar Facundo Torres do Orlando City.