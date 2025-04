River Plate perde pênalti e empata com Barcelona-EQU na Libertadores

River Plate e Barcelona-EQU não saíram do 0 a 0, nesta terça-feira, no Monumental de Núñez, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

O placar poderia ter sido outro. Sebastián Driussi, do River, teve um pênalti para cobrar, mas viu o goleiro José Contreras defender sua cobrança logo nos primeiros minutos de jogo.

Com o resultado, o River, que venceu o Universitario na estreia, chegou a quatro pontos no Grupo B, assim como o Barcelona. Porém, mesmo com o empate, as equipes não podem ser ultrapassadas por Independiente del Valle ou Universitario. Os times se enfrentam ainda nesta noite.

O River Plate retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Talleres, pela 13ª rodada do Campeonato Argentino. A bola rola às 20h15 (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez. Do outro lado, o Barcelona duela com o Orense na segunda-feira (14), pela oitava rodada do Campeonato Equatoriano. Desta vez o jogo acontece às 21h, no Estádio 9 de Mayo.