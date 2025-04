Corinthians: Ramón minimiza falha por 'desgaste' e explica mistão pré-Dérbi

O técnico Ramón Díaz usou bastante a palavra 'desgaste' para explicar suas decisões, o baixo desempenho do Corinthians e até falhas individuais no empate por 1 a 1 com o América de Cali, na Colômbia, pela Sul-Americana.

O que aconteceu

O fator principal para escalar time misto foi a necessidade de "jogar a cada três dias", como destacou o comandante argentino. A escalação teve sete mudanças em relação à equipe que venceu o Vasco, pelo Brasileirão, e teve somente três titulares em campo no primeiro tempo.

Após um primeiro tempo desastroso, André Carrillo e Yuri Alberto entraram na segunda etapa e deram outra cara ao time. Inclusive, a jogada do gol de empate começou em uma linda inversão de Carrillo para Matheuzinho, que concluiu após tabela com Héctor Hernández.

Queríamos dar oportunidade para outros jogadores, porque Yuri e Carrillo vêm de um desgaste importante, porque estão jogando muitas partidas seguidas. Acredito que foi muito bom, porque no segundo tempo, quando entraram, mostraram muita qualidade, criando situações que poderiam nos fazer vencer a partida. Me parece que o esforço que estamos administrando está dando certo.

Ramón Díaz, em coletiva após empate na Colômbia

As escolhas do treinador também têm relação com o Dérbi do próximo sábado. O Corinthians visita o Palmeiras na Arena Barueri, pela 3ª rodada do Brasileirão, em busca do topo da tabela.

Agora teremos uma partida muito importante, um clássico contra o Palmeiras. Isso também te obriga a administrar bem os esforços dos jogadores, porque realmente jogam com uma intensidade incrível. Creio que nessa questão de administrar os esforços e ter um plantel como nós temos, seguramente vamos seguir competindo. Para nós, é uma partida importante, porque ganhando podemos ficar em primeiro [na tabela] e é isso que estamos buscando. Eles também jogam amanhã, e o tempo de recuperação será um pouco menor do que o nosso.

Ramón Díaz

Além disso, Ramón minimizou a falha de marcação do zagueiro Félix Torres, que culminou no gol adversário, justificando que o cansaço teve impacto em seu desempenho. A equipe alvinegra saiu atrás no placar e buscou o empate com sofrimento na segunda etapa.