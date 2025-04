Vegetti faz mais um, Vasco supera retranca do Puerto Cabello e segue invicto na Sula

O Vasco contou com mais um gol de Vegetti e venceu o Puerto Cabello por 1 a 0, nesta terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Com quatro pontos na tabela de classificação, o Vasco dormirá na liderança e aguardará o resultado do outro jogo da segunda rodada, entre Lanús e Melgar, nesta quarta-feira, na Argentina.

O próximo compromisso do Vasco pela Sul-Americana será contra o Lanús, em São Januário, no dia 22 de abril. Até lá, a equipe de Fábio Carille buscará a recuperação no Brasileirão diante do Sport, no próximo sábado, em casa. Na sequência, enfrentará o Ceará, fora, e o Flamengo, no Maracanã.

Como foi o jogo

Muito inferior tecnicamente, o Puerto Cabello foi a São Januário para segurar o empate enquanto tivesse pernas e já fazia cera no primeiro tempo. Os primeiros 45 minutos foram basicamente de um ataque contra defesa, embora o Puerto Cabello tenha tentado uma marcação alta em alguns momentos.

Até os 30 minutos, a equipe venezuelana conseguiu segurar o Cruzmaltino e exercia forte marcação sobre Philippe Coutinho. Mas, a partir daí, só deu Vasco. Aos 34, Paulo Henrique cruzou da direita e Coutinho entrou pelo meio para cabecear. O goleiro Luis Romero fez uma defesa sensacional e evitou o gol.

Dois minutos depois, Tchê Tchê deu bela enfiada para Vegetti, que entrou na área e tocou rasteiro, mas errou o alvo e a bola foi pela linha de fundo.

O objetivo de ir para o intervalo à frente no placar foi alcançado somente nos acréscimos. Garré lutou pela bola na ponta esquerda e levantou na área. Entre dois zagueiros, Vegetti deixou sua marca registrada e cabeceou deslocando o goleiro para fazer 1 a 0.

O Puerto Cabello tentou reagir no segundo tempo, mas acabou por dar mais espaços ao Vasco. Ao Cruzmaltino, entretanto, faltava precisão para matar o jogo, e Philippe Coutinho empilhou chances perdidas. Aos três, Romero errou a saída e deu a bola de presente para o camisa 11, que arriscou o chute, mas o goleiro se recuperou.

Um minuto depois, Coutinho cobrou falta da meia-lua, e Romero espalmou com dificuldade. A maior chance, porém, foi aos 11 minutos. Garré recuperou a bola na direita da área, próximo à linha de fundo, e rolou para Tchê Tchê, que cruzou na área. Coutinho dominou no peito e finalizou em cima de Romero.

Aos 24, mais um gol incrível desperdiçado por Coutinho. Piton cruzou da esquerda, o camisa 11 dominou na entrada da pequena área e tentou tocar com a ponta da chuteira, mas Romero operou novo milagre.

Na metade do segundo tempo, o Vasco diminuiu o ritmo e deu mais a bola para o Puerto Cabello, mas as dificuldades ofensivas dos venezuelanos eram claras.

As chances perdidas e a vitória magra deixavam a torcida insatisfeita e as vaias e xingamentos direcionados ao técnico Fábio Carille começaram a aparecer em São Januário. Aos 38, um susto. Se não conseguia chegar perto do empate com a bola rolando, o Puerto Cabello ameaçou numa cobrança de falta aos 38, no primeiro chute na direção do gol da equipe venezuelana.