Thiago Monteiro treina com João Fonseca e brinca: 'Pegando um pouco do mel'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Números 1 e 2 do ranking brasileiro de tênis, respectivamente, João Fonseca e Thiago Monteiro treinaram juntos ontem, e Monteiro brincou: "Pegando um pouco do mel".

O que aconteceu

Thiago Monteiro publicou registros do encontro nas redes sociais. Ele postou uma foto ao lado de João Fonseca, além de vídeos da atividade.

O treino aconteceu no local onde treina João Fonseca, no Rio de Janeiro. Líder do ranking brasileiro, ele trabalha no Itanhangá Golf Club.

João Fonseca se prepara para o Masters 1000 de Madri, que acontece no fim de abril. Ele tirou alguns dias de descanso após a eliminação em Miami.

Ele fará seu retorno ao circuito já na temporada de saibro. Ele também está na lista oficial do ATP Masters 1000 de Roma.

O nome de Fonseca também aparece no Estoril Open, que começa em 27 de abril. No entanto, ele torce para não precisar disputar o torneio porque isso significaria uma eliminação precoce em Madri — ele tem o Estoril Open como uma espécie de "backup".

Assim, João repete a estratégia do giro nos EUA, em março, quando foi inscrito no Challenger de Phoenix como um plano B caso caísse cedo em Indian Wells. O brasileiro foi derrotado na segunda rodada do Masters 1000 da Califórnia por Jack Draper, que veio a se sagrar campeão, e então viajou para a outra competição enquanto aguardava pelo início do evento em Miami.