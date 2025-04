Champions: PSG renasce mais humilde sem trio e vai do quase vexame ao sonho

Imagem: Franco Arland/UEFA via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

Menos badalado do que nos anos anteriores e sem nenhuma grande estrela, o PSG desponta como um dos favoritos ao título da Champions após quase dar vexame. Os franceses enfrentam o Aston Villa, nesta quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final.

Sem estrelas, mas com um sonho

O PSG mudou seu estilo. Acostumado a grandes contratações na última década, o clube francês ficou 'mais humilde'. Os reforços atuais, apesar de caros, não têm mais a pompa de outrora.

Foram poucas novidades para a atual temporada. Chegaram: o goleiro russo Safonov, o zagueiro equatoriano Pacho, o volante português João Neves, o ponta georgiano Kvaratskhelia e o atacante francês Doué. Deles, Pacho, João Neves e Kvaratskhelia são titulares.

O destaque do time, no entanto, é velho de casa: Dembélé. O atacante tem 32 gols e oito assistências em 40 jogos na temporada. A média de uma participação em tento por jogo coloca o francês como um dos postulantes ao prêmio de melhor do mundo no momento.

Dembélé comemora gol marcado pelo PSG contra o Liverpool na Champions League Imagem: Martin Rickett - PA Images/PA Images via Getty Images

O trio de ataque antes formado por Messi, Neymar e Mbappé hoje é mais simples: Dembélé, Kvaratskhelia e Barcola. Os resultados são positivos, uma vez que o PSG conquistou o Campeonato Francês com seis rodadas de antecedência, está na final da Copa da França e sonha com a Champions inédita.

A versão mais humilde do PSG já dava bons sinais na última temporada. Ainda com Mbappé no elenco, o clube francês chegou até à semifinal da Champions e caiu para o Borussia Dortmund.

Do quase vexame ao sonho

O PSG, apesar da boa fase atual, flertou com o vexame. A equipe quase foi vítima do novo formato da primeira fase da Champions.

A classificação ao mata-mata veio no sufoco. O risco de queda na primeira fase era iminente até a penúltima rodada. O PSG buscou uma virada heroica sobre o Manchester City e foi mais aliviado para o duelo decisivo, contra o Stuttgart. Resultado: mais uma vitória e classificação.

Superada a primeira fase, o mata-mata teve confronto caseiro e heroísmo. O PSG passou com facilidade pelo Brest, também da França, no playoff. A parada dura foi nas oitavas. Os parisienses massacraram o Liverpool no Parque dos Príncipes, mas foram derrotados na ida. A volta, em Anfield, foi dramática. O time francês devolveu o 1 a 0 e saiu vencedor nos pênaltis.

Donnarumma comemora durante jogo entre PSG e Liverpool na Champions Imagem: Julian Finney/Getty Images

Rival tem história na Champions

Surpresa nesta Champions, o Aston Villa tem algo que o próprio PSG não tem na competição: título. O clube inglês conquistou o torneio na temporada 1981/82.

O rival do PSG teve primeira fase mais tranquila nesta Champions. A equipe inglesa fechou a primeira parte do torneio com a oitava melhor campanha e se garantiu direto nas oitavas de final.

O adversário no primeiro mata-mata não deu trabalho. O Aston Villa venceu o jogo de ida contra o Brugge, na Bélgica, por 3 a 1, e confirmou a vaga nas quartas com um 3 a 0 em casa.

O Aston Villa tem nomes conhecidos, inclusive do próprio PSG. Destaque nos últimos jogos, o atacante Marcos Asensio está emprestado pelo clube francês e poderá atuar nos dois jogos das quartas de final. Além dele, os Villans contam com o goleiro argentino Emiliano Martínez e o atacante inglês Marcus Rashford entre os destaques.