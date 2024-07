Manchester City define preço astronômico para negociar Julián Álvarez

Visado por grandes clubes e atualmente na reserva de Haaland, Julián Álvarez se mostra insatisfeito e não descarta buscar novos ares para atingir o protagonismo. Campeão mundial e continental com a Argentina, já acumula seis troféus erguidos no Manchester City, que definiu o preço do seu passe. De acordo com o "The Athletic", a quantia gira em torno de 70 milhões de euros (R$ 424 milhões), mais 20 (R$ 121 milhões) em metas e objetivos atingidos.

Um dos interessados no futebol do atleta é o Atlético de Madrid que, diante de tal valor fixado, recuou no negócio e estuda outras formas de negócio. O destino mais provável de Álvarez seria o Paris Saint-Germain, que não tem problemas financeiros e agora busca, com a saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid, um atacante que preencheria o lugar do francês como a referência técnica da equipe.

Embora não tenha expressado oficialmente seu desejo de deixar o Manchester City, o argentino, que tem contrato até 2028, é o principal alvo da equipe francesa, que está disposta a superar as barreiras econômicas e possíveis concorrentes. Outra alternativa do PSG seria Victor Oshimen, do Napoli, mas o presidente do clube travou as negociações e não está disposto a negociar o nigeriano tão facilmente.

Ao todo, Julián já soma 17 títulos na carreira com apenas 24 anos, dentre eles: Libertadores de 2018, duas Premier Leagues (22/23 e 23/24), Champions League (22/23), Mundial de clubes (2024), duas Copas América (2021/2024) e a Copa do Mundo de 2022.