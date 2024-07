Fluminense pode contar com a volta de Marcelo diante do Palmeiras

O técnico Mano Menezes está na expectativa de contar com um reforço de peso no Fluminense para o próximo duelo no Brasileirão 2024 diante do Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Trata-se do lateral esquerdo Marcelo, um dos grandes nomes do atual elenco tricolor.

Nesta segunda-feira, as imagens divulgadas pelo próprio Fluminense mostraram Marcelo trabalhando no gramado durante o treino. O lateral amargou nas últimas semanas uma série de lesões musculares, na panturrilha e na coxa.

A última apresentação de Marcelo com a camisa do clube carioca aconteceu no dia 30 de junho. Na ocasião, o atleta participou de apenas 33 minutos da derrota para o Grêmio fora de casa.

Em 2025, Marcelo já defendeu o Fluminense em 25 oportunidades, marcando três gols e duas assistências. Se entrar em campo, ele vai atuar pela primeira vez sob o comando de Mano Menezes.

A volta de Marcelo pode ajudar o Fluminense a sair da zona de rebaixamento do Brasileirão 2024 - o time é o penúltimo na classificação com 11 pontos. A reação começou na última rodada, com a vitória de domingo sobre o Cuiabá fora de casa.