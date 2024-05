Vasco anuncia 5 mil ingressos vendidos para jogo contra o Vitória pelo Brasileirão

Sem triunfar há cinco jogos, o Vasco quer encerrar a sequência negativa contra o Vitória pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Até o momento, cinco mil ingressos foram vendidos.

Desde a vitória contra o Grêmio, no dia 14 de abril, o Cruzmaltino não sabe o que é vencer e ainda teve a saída do técnico Ramón Díaz. O time soma quatro derrotas (RB Bragantino, Fluminense e Criciúma e Athletico-PR) e um empate (Fortaleza) no período.

Ainda sem técnico definido, o Vasco vem sendo comandado de forma interina por Rafael Paiva. O jogo contra o Vitória está marcado para acontecer às 18h30 (de Brasília) desse domingo, em São Januário.

Na 17ª colocação, a equipe carioca está com três pontos, na zona de rebaixamento. O Fluminense, com cinco, é o primeiro fora da degola.

Pelo Brasileirão, o Vasco jogou em São Januário por duas vezes. Primeiro na vitória contra o Grêmio e depois na goleada sofrida pelo Criciúma.