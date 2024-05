Thiago Monteiro bate Monfiels no Masters 1000 de Roma

O brasileiro Thiago Monteiro venceu o francês Gael Monfils, por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 7/5), na manhã desta quarta-feira e garantiu a classificação à segunda rodada do Masters 1000 de Roma.

A vitória leva o brasileiro momentaneamente de volta ao top-100 do ranking mundial da ATP, possivelmente ganhando 12 posições e aparecendo na 94ª colocação.

No jogo contra Monfils, que já foi top-10 do mundo, Thiago Monteiro teve um grande desempenho, além de contar com muitos erros do adversário. O brasileiro dominou o primeiro set e venceu por 6/2. Na segunda parcial ele encontrou mais dificuldades, mas conseguiu fechar após 1h26 de partida.

Thiago Monteiro já tem seu adversário da segunda rodada definido. Trata-se do australiano Jordan Thompson, que ocupa a 35ª posição do ranking.

No final do mês passado, Thiago Monteiro surpreendeu e venceu o grego Stefanos Tsitsipas no Masters 1000 de Madri. Apesar da grande vitória, ele acabou caindo na terceira rodada, ao ser derrotado pelo tcheco Jiri Lehecka.