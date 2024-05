Real vai à final da Champions com virada heroica; reserva faz 2 em 3min

Joselu saiu do banco e foi decisivo com dois gols, aos 43' e aos 46' do segundo tempo. O Real Madrid venceu o Bayern de Munique por 2 a 1, de virada, no Santiago Bernabéu, em Madri, pelo jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões.

Os gols de Joselu tiraram o Real de situação complicada. O Bayern havia aberto o placar aos 23 minutos da etapa final.

O Real avançou à final da Champions com placar agregado de 4 a 3. O jogo de ida, realizado na semana passada, terminou empatado em 2 a 2.

O Real enfrentará o Borussia Dortmund na decisão em 1º de junho. A equipe aurinegra confirmou passagem a Wembley após vitória diante do PSG nesta terça.

Como foi o jogo

Mudanças nas escalações. Ancelotti fez apenas uma alteração natural em relação ao time que empatou em Munique: Carvajal, liberado de suspensão, assumiu o lugar de Lucas Vázquez. Já Tuchel mexeu mais na equipe alemã. Saíram Kim Min-jae, Goretzka e Müller, entraram De Ligt, Pavlovic e Gnabry.

Início bem diferente de Munique. Se nos primeiros minutos da ida o Bayern pressionou alto e controlou as ações ofensivas, a partida desta quarta teve cenário inverso. O Real sufocou a saída de bola, controlou a posse e aos poucos encontrou espaços. Neuer saiu da etapa inicial como protagonista, com três ótimas defesas em lances envolvendo Vini Jr e Rodrygo.

Rodrygo com a mensagem 'Rezem pelo RS' por baixo da camisa do Real Madrid Imagem: Violeta Santos Moura/REUTERS

Mensagem de força ao Rio Grande do Sul. Rodrygo vestiu camisa com a frase 'Rezem pelo RS' (em inglês) por baixo de seu uniforme do Real Madrid. O brasileiro não fez gol, mas acabou exibindo a frase após chance desperdiçada. O número de mortos no estado após as chuvas chegou a 100, conforme números publicados nesta manhã.

Neuer e Vini Jr protagonistas. Os dois já haviam jogado bem na etapa inicial, mas subiram seu nível de jogo após o intervalo. O brasileiro do Real começou a cair mais vezes pela ponta esquerda e infernizou a vida do lateral Kimmich, com dribles e jogadas objetivas. Melhor que ele apenas o goleiro do Bayern, maior responsável pela persistência do empate sem gols. Sua atuação era irretocável até os 43', quando cometeu falha que custaria caro.

Golaço do Bayern parecia mudar o jogo. A equipe de Tuchel parecia apenas resistir à pressão do Real, em busca de uma única chance. Ela apareceu, em contra-ataque aos 23', e Davies converteu em belo chute. O time espanhol respondeu três minutos depois, mas o lance foi anulado.

Joselu ao resgate. O centroavante entrou no lugar de Valverde e fez o Real Madrid ressurgir das cinzas. Foram dele os dois gols da virada merengue, aos 43' e aos 46'. Oportunista, o espanhol aproveitou falha de Neuer, mostrou noção de posicionamento e tornou-se um herói em Madri.

Lances importantes

Neuer duas vezes. Em lance confuso pela presença de duas bolas em campo, o Real ficou muito perto de abrir o placar aos 12'. Carvajal achou ótimo passe para Vinicius Jr, com espaço na área. O brasileiro chutou rasteiro, Neuer desviou levemente e a bola acertou a trave. No rebote, Rodrygo bateu fraco e o goleiro do Bayern encaixou em dois tempos.

Lunin se esticou. O Bayern teve sua melhor finalização no primeiro tempo aos 28'. Kimmich cruzou na área, Nacho afastou e Kane bateu de primeira, de fora da área. O goleiro do Real saltou e conseguiu mandar para escanteio.

Vini quase marcou 'sem querer'. Neuer apareceu de novo aos 39'. Vinicius Jr cruzou na área, a bola não desviou em ninguém e tinha o caminho das redes. O goleiro do Bayern mostrou reflexos apurados e mandou pela linha de fundo.

Segundo tempo começou em ritmo alto. O Bayern assustou no segundo minuto da etapa final. Kane acelerou jogada com bom passe para Davies. O canadense tentou cruzar na área, a bola desviou em Carvajal, encobriu Lunin e a trave antes de sair em escanteio.

Vini Jr chamou o jogo. O brasileiro começou a apostar em mais jogadas individuais pela ponta esquerda. Aos 6', o camisa 7 do Real passou de passagem por Kimmich e tentou bater sem ângulo. De Ligt afastou.

Combo brasileiro. Aos 10', mais uma chance criada por Vini na esquerda. O camisa 7 jogou rasteiro na área. Rodrygo, marcado de perto por De Ligt, não conseguiu dar direção ao chute. A bola passou na trave.

Perigo na bola parada. Falta de longe aos 13', e Rodrygo foi para a cobrança. O brasileiro acertou o alvo pela primeira vez no jogo, com chute forte. Neuer fez boa defesa

Neuer de novo. Vinicius Jr estava infernizando a defesa do Bayern. Ele recebeu na ponta esquerda aos 14', passou por três e chutou alto. Neuer espalmou.

0x1, Davies aos 23' do 2ºT. Um golaço. Kane iniciou ataque em transição com lançamento. O canadense recebeu na ponta, cortou Rüdiger e bateu de pé direito. Bola no ângulo esquerdo indefensável para Lunin.

Gol anulado. O Real chegou ao empate aos 26' em bate-rebate na área. Antes mesmo de a bola entrar, os jogadores do Bayern já reclamavam de falta em Kimmich. As imagens do VAR mostraram empurrão de Nacho no rosto de Kimmich. Após checagem no VAR, o lance foi anulado.

1x1, Joselu aos 43' do 2ºT. Quase perfeito no jogo, Neuer falhou. O goleiro do Bayern rebateu chute aparentemente simples de Vinicius Jr, e Joselu foi oportunista para marcar no rebote.

2x1, Joselu aos 46' do 2ºT. De novo o herói apareceu. Após escanteio, Rüdiger jogou para o meio da área e Joselu mandou para o gol livre, concretizando a virada. O lance inicialmente foi anulado por impedimento. A revisão do VAR viu que tanto na origem quanto na finalização a condição era legal.

Impedimento inexistente. O Bayern chegou a igualar o placar mais uma vez aos 57', mas o lance não valeu por conta de apito precoce de Marciniak, por suposto impedimento. Os jogadores do Real pararam no lance antes de a bola entrar. O replay mostrou, no entanto, que todos os atletas do time alemão estavam em condição legal.

Ficha técnica

Real Madrid 2x1 Bayern de Munique

Competição: jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões

Data: 8 de maio de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha

Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia)

Cartões: Camavinga (Real Madrid); Thomas Tuchel (Bayern)

Gols: Joselu aos 43' e aos 46' do 2ºT (Real Madrid); Davies aos 23' do 2ºT (Bayern de Munique)

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho e Mendy; Valverde (Joselu), Tchouaméni (Camavinga), Kroos (Modric) e Bellingham (Militão); Vinicius Jr e Rodrygo (Brahim Díaz). Técnico: Carlo Ancelotti

Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier e Mazraoui; Laimer e Pavlovic; Sané (Kim), Musiala (Müller) e Gnabry (Davies); Kane (Choupo-Moting). Técnico: Thomas Tuchel