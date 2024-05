Presidente do Internacional fala sobre quando o Beira-Rio voltará a ficar à disposição

As enchentes estão assolando o estado do Rio Grande do Sul nesta abertura de maio. O estrago causado pelas fortes chuvas impactou no futebol, com partidas de times gaúchos sendo adiadas pela CBF e Conmebol e estádios como Beira-Rio e Arena Grêmio alagados.

O presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, apresentou uma estimativa para quando a casa colorada estará disponível para uso.

"Sobre, o Beira-Rio são estimativas, porque não se tem noção real do estrago, mas sim minimamente 60 dias após as águas baixarem. As águas vão demorar para baixar. Outra grande enchente, em 1941, que foi menor do que essa segundo informações técnicas demorou 32, 31dias para se restabelecer a condição mínima de recuo das águas. Se você botar 60 mais 30, estamos falando de 90 dias. Então, são 90 dias no mínimo olhando para isso como algo necessário", disse ao Sportv.

Com a tragédia, clubes de fora do estado afetado estão realizando campanhas de doações para as vítimas e colocando a sua estrutura esportiva à disposição. O mantário valorizou a união.

"A segunda questão é que eu tenho recebido manifestação de todos os clubes do Brasil, de presidentes que estão fazendo campanhas de doação, que estão enviando materiais. O Criciúma, só para dar o exemplo, não quero ser injusto com os outros, são 10 caminhões que estão vindo, com mantimento, com materiais de doação. Eu vi hoje uma matéria que tem um fila de doação no Sport, em Recife. Então, tem essa manifestação, de presidentes de fora, como do River Plate, Peñarol", completou.

Apesar de reconhecer esse esforço coletivo, Barcellos disse que não existe um consenso entre os times sobre a forma que devem ser conduzidos os campeonatos em meio à tragédia no Rio Grande do Sul.

"Há uma comoção, no sentido de produzir uma ajuda. Então, isso tem total respaldo dos clubes. Agora, quando entra na questão do futebol, do campeonato, a gente sabe que tem posicionamentos diferentes. A partir dessa possibilidade de estar dando a dimensão e construindo uma realidade coletiva fora do Rio Grande do Sul que realmente possa compreender esse momento e que somos o único país para que a gente possa salvar as vidas e depois um processo de reconstrução", finalizou.

Por conta das consequências das fortes chuvas, o Internacional teve oito jogos adiados até o momento, com quatro pelo Brasileirão (Cruzeiro, Juventude, Cuiabá e São Paulo), dois pela Copa do Brasil (Juventude) e dois pela Sul-Americana (Real Tomayapo e Delfin).