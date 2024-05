Mourinho revela arrependimento em recusa à seleção portuguesa e permanência na Roma

O técnico José Mourinho revelou nesta quarta-feira que se arrependeu de ter permanecido na Roma, seu último clube, ao invés de ter aceitado a oferta da seleção portuguesa em janeiro de 2023. O treinador ainda contou que espera poder comandar a equipe de seu país futuramente.

"O mais normal seria eu ter aceitado o convite. Já aconteceu duas vezes, mas não apareceram no 'timing' certo. Neste último convite, deixei a emoção sobrepor-se à razão e decidi ficar na Roma. Foi um erro. Portugal tem uma das melhores equipes do mundo neste momento, é um grupo incrível, eu sei disso, mas sentia uma grande ligação com a Roma e com os torcedores, por isso rejeitei", disse em entrevista à EA Sports coreana.

Mourinho também afirmou que aceitaria ser técnico de Portugal, caso surgisse um novo convite.

"Se esse terceira oportunidade chegar, vou aceitá-la e espero que a próxima geração de jogadores na seleção portuguesa seja tão boa como esta."

No momento, Roberto Martínez é o treinador da seleção portuguesa. O espanhol assumiu o cargo em janeiro de 2023. Desde então, disputou 12 partidas, ganhou 11 e foi derrotado em uma.

José Mourinho esteve na Roma de junho de 2021 até janeiro de 2024. Neste período, comandou a equipe em 138 jogos, venceu 68, empatou 30 e perdeu 40. Além disso, foi campeão da Liga Conferência e finalista da Liga Europa.

O técnico português relatou a dificuldade que teve nos torneios continentais pela equipe italiana e pelo Manchester United, no qual conquistou o título da Europa League em 2017.

"As duas finais europeias foram as mais difíceis da minha carreira. A final da Liga Europa, com o Manchester United, também foi muito complicada, foram duas equipas que, quando cheguei, estavam numa situação muito complicada. Alguns treinadores são mais espertos do que eu e escolhem os desafios ideais, as melhores condições para terem sucesso. Protegem eles mesmos. Gosto de desafios, mesmo que se tornem injustos para mim porque não podem esperar que vença títulos quando a minha equipe não é a mais forte", relatou.