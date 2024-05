Joselu: herói do Real foi descartado há 11 anos e voltou da 2ª divisão

Do UOL, em São Paulo

O Real Madrid teve um herói improvável em sua classificação à final da Liga dos Campeões. Autor dos dois gols da virada sobre o Bayern, Joselu foi vendido pelo clube merengue há mais dez anos e voltou nesta temporada vindo de um time que caiu para a segunda divisão.

O que aconteceu

Joselu entrou na reta final do jogo, balançou a rede duas vezes em um intervalo de três minutos e virou o protagonista. O Real estava perdendo para o Bayern, em pleno Santiago Bernabéu, e precisava pelo menos do empate para forçar a prorrogação no jogo de volta da semifinal.

O atacante de 34 anos retornou ao clube nesta temporada, mais de uma década de ter sido vendido pelo time B do Real. Ele chegou ao Castilla em 2009, vindo Celta de Vigo, mas não vingou e acabou vendido ao Hoffenheim três anos depois.

O jogador veio de um time que caiu para a segunda divisão e chegou como o "substituto de Benzema", encarando desconfiança em seu começo. Emprestado pelo Espanyol, o centroavante demorou a emplacar, mas soma 17 gols pelos Merengues nesta temporada.

Ele também é torcedor fanático do Real e esteve na arquibancada na final da Champions em 2022. Na época defendendo o Alavés, Joselu esteve em Paris e assistiu ao seu time do coração vencer o Liverpool por 1 a 0 para ser campeão do torneio pela 14ª vez na história.

Autor dos dois gols da virada do Real