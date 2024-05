Fluminense treina no Chile e encerra preparação para enfrentar o Colo-Colo pela Libertadores

Nesta terça-feira, no CT do Universidad de Chile, o Fluminense encerrou a preparação para enfrentar o Colo-Colo, em Santiago, no Chile, pela quarta rodada da Copa Libertadores. As equipes entram em campo nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Santiago.

A delegação do Tricolor desembarcou em Santiago na noite desta terça-feira. O treino realizado nesta quarta foi o último da equipe visando o confronto.

O técnico Fernando Diniz relacionou, ao todo, 25 atletas para o duelo. A principal novidade é o retorno do atacante Keno, que voltou a ser relacionado após se recuperar de lesão.

Treino pra se colocar numa moldura! ???? pic.twitter.com/5HeXxBwZsS ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 8, 2024

Por outro lado, o técnico conta com uma série de desfalques. O lateral Samuel Xavier, os zagueiros Marlon e Thiago Santos, os meias André, Gabriel Pires e Renato Augusto, e o atacante Lelê seguem no departamento médico e são baixas certas.

Sendo assim, Diniz deve montar o time na seguinte formação: Fábio; Guga (Marquinhos), Manoel, Felipe Melo e Marcelo; Lima, Martinelli, Douglas Costa, Ganso e Arias; Cano.

O Fluminense busca vencer para se manter na liderança do Grupo A e se aproximar da classificação às oitavas de final. O Tricolor possui cinco pontos - um a mais que o Colo-Colo, vice-líder.

Em seu último compromisso, o Fluminense empatou em 2 a 2 com o Atlético-MG, no sábado, pelo Brasileirão. A equipe abriu 2 a 0 no placar, mas levou o empate.