Daronco é alvo de críticas por atuação em jogo do River: 'Escândalo'

O árbitro brasileiro Anderson Daronco foi protagonista no empate por 2 a 2 entre Nacional e River Plate nesta terça-feira (7) pela Copa Libertadores.

O que aconteceu

O River se queixa de dois cartões vermelhos não aplicados pelo árbitro brasileiro contra o Nacional. Ambos têm origem no mesmo lance, aos 4' do segundo tempo. Primeiro a Leandro Lozano, que entrou com os dois pés acima da bola em dividida com Rodrigo Aliendro. Houve confusão entre os dois times após a falta dura, e Franco Romero acertou soco leve em jogador do River.

Daronco foi chamado ao VAR para revisar a sequência e não puniu nenhuma das infrações com cartão vermelho. O brasileiro manteve o amarelo dado a Lozano e deu cartão para Romero.

"Não gosto de falar de arbitragem, mas há coisas que ficam evidentes". Essa foi a reação do técnico do River Plate Martín Demichelis em entrevista coletiva após o jogo. O técnico criticou as decisões de Daronco.

"Caseiro". O zagueiro González Pirez comentou a atuação do brasileiro. "Os árbitros quando vão a outros países são bastante caseiros. É algo que não vou opinar muito, mas me parece que influenciou para o Nacional crescer e nos colocar para trás".

Nos primeiros 10 ou 15 minutos do segundo tempo premiou-se não jogar futebol, e depois... Está todo mundo através do celular, do WhatsApp e da televisão deixando evidência que por sorte não fraturaram a perna de Rodrigo Aliendro Martín Demichelis

Depois acho que o jogador advertido não merecia seguir em campo pela atitude antidesportiva que teve no tumulto, onde todos estamos de cabeça quente, mas acredito que teve uma atitude totalmente antidesportiva que só castigaram com um cartão amarelo

"Escândalo". Foi assim que o Olé, principal diário esportivo da Argentina, definiu a performance de Daronco no Uruguai. "Seguramente o River teria ganhado" se o brasileiro expulsasse os jogadores "como deveria fazer", adicionou o jornal.

Elogio no lado do Nacional. Diego Polenta, zagueiro da equipe uruguaia, enalteceu a performance do árbitro após o fim do jogo. "Isso é Copa Libertadores, tem que deixar jogar. Respeito (o Daronco) por que o considero um dos melhores árbitros da América", disse à ESPN uruguaia.

Empate no fim

O River Plate abriu 2 a 0 no primeiro tempo. Borja e Colidio fizeram boa parceria, com um gol e uma assistência para cada.

Ex-São Paulo comandou reação do Nacional. A desvantagem do River evaporou em dois minutos. O atacante Gonzalo Carneiro marcou aos 33' (de pênalti) e aos 34' da etapa final e o jogo terminou empatado.

A partida foi marcada pela violência. Além do episódio polêmico, a alta quantia de cartões chamou atenção. Foram nove amarelos, sete para o Nacional e dois para o River.

O empate foi o primeiro tropeço do River nesta Libertadores. A equipe argentina lidera o Grupo H, com 10 pontos. O Nacional tem três a menos e ocupa a segunda posição.