Corinthians toma quatro e perde do Cuiabá na Fazendinha pelo Brasileirão sub-20

O Corinthians foi goleado pelo Cuiabá na tarde desta quarta-feira, na Fazendinha, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro sub-20. A equipe de Danilo perdeu de 4 a 0 e se manteve na parte de baixo da tabela.

O Timão figura no 17º lugar da tabela de classificação, com apenas quatro pontos conquistados. Os Filhos do Terrão venceram apenas uma vez até o momento, além de um empate e quatro derrotas.

Do outro lado, o Cuiabá subiu para a quarta posição e já soma 11 pontos. O Dourado faz boa campanha no torneio de base e acumula três triunfos, dois empates e somente um revés.

Apenas os oito melhores colocados da primeira fase avançam às quartas de final do Brasileiro sub-20. O Corinthians retorna a campo no sábado, desta vez pelo Paulistão sub-20, diante do EC São Bernardo. A bola rola a partir das 11h (de Brasília), no Estádio Municipal Giglio Portugal Pichinin.