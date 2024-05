Com retorno de dupla, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para pegar o Flamengo

O Corinthians se reapresentou entre a manhã e a tarde desta quarta-feira, após a vitória sobre o Nacional-PAR, pela Sul-Americana. Com novidades, o time treinou no CT Dr. Joaquim Grava e iniciou a preparação para o jogo contra o Flamengo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

António Oliveira contou com o retorno de uma dupla nas atividades do dia. O meia Rodrigo Garro, liberado do jogo no Paraguai para acompanhar o nascimento de seu filho no Brasil, treinou com o grupo na primeira parte e realizou um reforço físico no gramado com a equipe de preparação física.

Além dele, o volante Fausto Vera, que se recupera de dores na região posterior da coxa esquerda, também participou do trabalho.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no Defensores del Chaco ficaram na parte interna do CT para um trabalho regenerativo. Os demais foram a campo e fizeram, sob comando de António, um treino de rondo, marcação pressão e passes, além de uma atividade de enfrentamento em espaço reduzido.

O Corinthians retoma as atividades na tarde desta quinta-feira. A partida diante do Rubro-Negro está marcada para este sábado, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

O Timão terá baixas importantes no Rio de Janeiro. O lateral Matheuzinho, com uma entorse no tornozelo, é dúvida para o confronto. Ele deve se juntar à lista de desfalques no departamento médico, que já conta com Palacios, Pedro Henrique e Maycon.

O volante Raniele também trata de um trauma no tornozelo esquerdo, mas ele já desfalcaria o time de qualquer jeito em virtude de uma suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos.