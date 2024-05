Luis Enrique projeta duelo decisivo do PSG contra o Dortmund pela Champions League

Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira, no Parque dos Príncipes, em jogo válido pela volta das semifinais da Champions League. Na ida, os alemães venceram por 1 a 0. O treinador da equipe francesa, Luis Enrique, projetou a partida decisiva.

"Como treinador, sei o jogo que vamos disputar. Temos que ser melhores que o rival, gerar mais oportunidades e vencer. O jogo será baseado no resultado. O placar indica que estamos sendo eliminados, mas a ideia é jogar da mesma forma. Isso não vai mudar em nada a nossa mentalidade", falou em entrevista coletiva na véspera do jogo.

"Temos que jogar 100% focados no ataque e na defesa. Se sofremos um gol temos que ter calma. Se marcarmos dois gols rápidos, o nosso adversário terá que reagir", completou.

Quem também concedeu entrevista coletiva foi o zagueiro brasileiro Marquinhos. Ele está em sua terceira semifinal de Champions League e falou sobre sua experiência nesta fase da competição.

"Cada jogo e temporada tem a sua história. É importante que haja jogadores com essa experiência e que estejam no vestiário. Também o treinador, que sabe preparar este tipo de jogo. Isto não é todo dia. Estou aqui há onze anos e é minha terceira semifinal", contou.

Marquinhos também ressaltou a importância dos torcedores franceses no Parque dos Príncipes, alegando que eles podem mudar o jogo.

"Sabemos que o apoio dos torcedores é muito importante e temos muita confiança. Os torcedores podem mudar o jogo com sua energia. Venho do Brasil onde o futebol é a nossa vida, e é algo que acontece um pouco com os torcedores do PSG", explicou.

Para garantir a vaga na decisão em Londres, o Paris Saint-Germain precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença. A vantagem de um tento leva o jogo para as penalidades, enquanto qualquer outro resultado dá a classificação ao Borussia Dortmund.