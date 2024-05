Filho de Arnold se encanta com Brasil, 'vira' Palmeiras e mira Hollywood

Joseph Baena viveu diversas experiências em sua primeira visita ao Brasil. Filho de Arnold Schwarzenegger e ator em início de carreira, ele foi uma das estrelas do evento de fisiculturismo em homenagem ao seu pai e também assistiu a um jogo do Palmeiras no Allianz Parque. Entre os compromissos de sua agenda agitada, ele conversou com o UOL.

Vinda a São Paulo rendeu apoio ao Palestra

Joseph representou o pai na décima edição do Arnold Sports South America, que ocorreu na capital paulista na primeira semana de abril. O próprio Schwarzenegger prestigiou o evento durante anos, só que desta vez enviou o filho em seu lugar.

Ele foi presença de honra no festival de fisiculturismo, mas não competiu: "Não estou grande o suficiente", brincou. O norte-americano de 26 anos até subiu ao palco, mas para outros intuitos. Ele entregou prêmios e participou de diversas atrações ao longo dos três dias de duração da feira.

O filho de Arnold se derreteu por São Paulo logo no primeiro contato que teve com a cidade. Logo que desembarcou, ele foi em uma churrascaria e experimentou, em suas palavras, a melhor carne de sua vida. Joseph teve tratamento de superstar e também participou de uma gravação do programa The Noite, do SBT. Ao final do passeio, fez uma publicação agradecendo a recepção em território paulistano e enalteceu os fãs brasileiros.

Joseph Baena nos corredores do Expo Center Norte durante o Arnold Sports South America Imagem: Reprodução/Instagram/joebaena

É a minha primeira vez aqui no Brasil, em São Paulo. Estou muito animado por estar aqui, é um lugar maravilhoso. Comi a melhor carne da minha vida, a melhor comida. O que mais você pode querer? Pedimos picanha, tudo o que podíamos. Eu já tinha comido essa carne antes, mas não tão tradicional. Joseph Baena, ao UOL

Ele ainda encontrou uma brecha na agenda para ver o Palmeiras em ação no Allianz Parque — e deu sorte ao Alviverde. Ele foi ao estádio no segundo jogo da final do Paulistão, contra o Santos, e presenciou o título na casa verde. Torcedor do Bayern de Munique e do Los Angeles FC, ele indicou antes mesmo da partida que poderia "adotar" o Palestra como seu clube no Brasil: "Talvez seja o time brasileiro que eu torça".

Treino, câmera e ação

O filho de Arnold pode não ser atleta de bodybuilding, mas ostenta um shape que o credencia como modelo fitness. Ele estampou a edição de março de 2022 da revista Men's Health e faz sucesso recriando poses do pai, exibindo os músculos torneados nas redes sociais.

Joseph Baena provou a semelhança com seu pai, Arnold Schwarzenegger Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Joseph começou a se exercitar no colegial, para entrar em forma, e pegou gosto pela academia na universidade. A motivação foi ter sido recusado pelos times de futebol e de basquete da escola, já que não conseguia aguentar o ritmo. Com isso, entrou na equipe de natação, que não tinha seletiva, secou a gordura e começou a definir o corpo malhando na faculdade.

Ele revelou que mantém o físico em dia como um trunfo em busca de seu sonho de ser um ator de sucesso. Após ter feito escola de atuação em Hollywood, procura estar pronto para qualquer papel que possa surgir. O novato acabou de participar do longa Gunner, contracenando com Morgan Freeman e Luke Hemsworth, e seu próximo trabalho é gravar um filme sobre o Pé Grande.

Como ator iniciante, não sou uma super estrela ator ainda, não posso escolher quando nem onde filmar ainda. Então eu tenho que estar pronto. Meu sonho é ser um ator de sucesso. Para mim, sucesso seria fazer filmes que inspirem pessoas, fazê-las se sentirem bem, é isso que quero. Joseph Baena

Joseph compartilha o gosto do pai por filmes de ação, mas quer ser um profissional versátil. Seu desejo é estrelar comédias românticas e dramas. "Se tiver um bom roteiro, elenco e diretor, estou dentro". Enquanto isso, segue se desdobrando com treinos, filmagens e sua atuação também como corretor imobiliário.

Amo filmes de ação, eu gostaria de estrelar um filme de ação, é por isso que eu mantenho os músculos crescendo para caso precisem de mim para um grande filme de ação. Mas eu gostaria também de ser o cara romântico, fazer uma comédia, o personagem dramático. Adoro fazer isso e me dedico forte toda semana, quatro vezes em aulas de atuação para ser melhor e poder desempenhar qualquer papel.

Ele não tem planos de atuar no fisiculturismo, mas não descarta a possibilidade se juntar o útil ao agradável. "Competir talvez um dia, quem sabe. Talvez haja um filme de ação que venha em onde eu precise crescer e estar realmente musculoso. Então posso filmar, e depois faço uma competição de bodybuilding na sequência. Quem sabe", completou, com um sorriso no canto da boca.