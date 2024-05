Embalado com Zubeldía, São Paulo iguala marca da época em que Muricy era treinador

No último domingo, o São Paulo ganhou do Vitória por 3 a 1, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado conquistado no Barradão, o Tricolor Paulista, embalado com boa sequência de resultados de Zubeldía, chegou ao seu quarto triunfo consecutivo jogando como visitante nesta temporada.

Assim, a equipe igualou a marca que não atingia desde 2014, quando Muricy Ramalho era o comandante.

Além da vitória na última rodada do Brasileirão, o São Paulo, no período, bateu por 3 a 0 o Atlético-GO (Campeonato Brasileiro), o Barcelona-EQU por 2 a 0 (Libertadores) e, por fim, venceu, de virada, o Águia de Marabá pelo placar de 3 a 1, em confronto válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

1??3?? gols da dupla em 2024! ?? 7?? gols de Luciano

Antes, a última vez que o Tricolor havia vencido quatro partidas consecutivas fora de casa ocorreu em 2014 com Muricy Ramalho como treinador. Na ocasião, o São Paulo superou o XV de Piracicaba por 3 a 1 (Campeonato Paulista), Corinthians pelo placar de 3 a 2 (Campeonato Paulista), CSA por 1 a 0 (Copa do Brasil) e Botafogo-SP por 2 a 0 (Campeonato Paulista).

Agora, o São Paulo busca a quinta vitória seguida como visitante, já que, nesta quarta-feira, visita o Cobresal, no Chile, pela quarta rodada da Fase de Grupos da Libertadores. A bola irá rolar às 21h30 (de Brasília), no Estádio Zorros del Desierto.

O clube paulista soma seis pontos no torneio e, em caso de mais um triunfo, pode assumir a liderança do Grupo B. Para isso, o Talleres, líder com sete unidades, não pode vencer o Barcelona-EQU.