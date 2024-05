Cuiabá ainda não marcou gols e nem pontuou Campeonato Brasileiro

Neste domingo, o Cuiabá recebeu o Palmeiras na Arena Pantanal e perdeu por 2 a 0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Em quatro jogos na competição nacional, a equipe do Mato Grosso não marcou gols e já foi vazada dez vezes. Para piorar a situação, o Dourado é o lanterna do torneio e ainda não pontou: são quatro derrotas até aqui.

No Brasileirão, o Cuiabá já enfrentou Athletico-PR, Grêmio, Atlético-MG e Palmeiras. O time mato-grossense estreou sofrendo uma goleada para o Furacão por 4 a 0. Depois, visitou o Grêmio e foi derrotado por 1 a 0. Na rodada seguinte, voltou a jogar em casa, contra o Galo, e perdeu por 3 a 0.

Nos últimos dias, o Cuiabá anunciou o afastamento de Deyverson, que era considerado o principal jogador do time. Segundo o presidente do clube, Cristiano Dresch, o atacante teria um pré-contrato com outra equipe e por isso foi afastado do elenco do Dourado.

Com os maus resultados, o técnico interino Luiz Fernando Iubel pediu demissão. Para o lugar dele, a diretoria do Cuiabá já anunciou o treinador português Petit, que ainda não estreou no comando da equipe mato-grossense.

Além do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá também está em desvantagem na Copa do Brasil. No primeiro jogo da 3ªfase do torneio, o Dourado visitou o Goiás na Serrinha e perdeu pelo placar de 1 a 0. Para conseguir avançar na competição, o clube auriverde será obrigado a marcar, pelo menos, um gol, feito que ainda não conseguiu no Brasileirão.