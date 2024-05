Cruzeiro x Palmeiras: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão feminino

Nesta segunda-feira, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro em duelo da nona rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG).

Onde assistir

A partida entre Cruzeiro e Palmeiras terá transmissão do canal SporTV.

Prováveis escalações

CRUZEIRO: Jully; Isa Fernandes, Daiana Farias, Calhau e Clara; Rafa Andrade, Paloma Maciel, Sandoval e Vanessinha; Byanca Brasil e Miriã.



Técnico: Jonas Urias

PALMEIRAS: Natascha, Bruna Calderan, ?Pati Maldaner, Isadora Amaral, ?Poliana, Fe Palermo, Ingryd Lima (Brena Carolina), ?Lais Estevam, Tainá Maranhão, Bianca Gomes e Amanda ?Gutierres



Técnica: Camilla Orlando

Situação na tabela e últimos jogos

As Palestrinas começaram a rodada na terceira colocação, com 16 pontos conquistados, a seis do líder Corinthians. O time comandado por Camilla Orlando tem cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Na última rodada, a equipe venceu o Real Brasília por 3 a 1.

O Cruzeiro, por sua vez, ocupa a oitava posição, com 12 pontos. As Cabulosas têm três vitórias, três empates e duas rodadas. Em seu último compromisso, o time mineiro empatou por 1 a 1 com o Avaí Kindermann, no Sul.

Arbitragem

A árbitra do jogo será Eliane Nogueira dos Santos (RR), com as assistentes Suellen das Gracas Goncalves Silva (MG) e Erica Mara da Silva Lopes (MG)