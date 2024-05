Com 3º pior ataque do Brasileirão, Abel busca soluções para melhorar sistema ofensivo do Palmeiras

Depois de três jogos de jejum, o Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. O Verdão superou o Cuiabá por 2 a 0, na Arena Pantanal, pela quinta rodada do torneio. Apesar do triunfo, o técnico Abel Ferreira ainda mostrou um pouco de incômodo com o seu sistema ofensivo.

O clube tem o terceiro pior ataque da competição, com três gols, assim como o Corinthians. Cuiabá e Atlético-GO são os únicos que ficam atrás. Ambos, contudo, ainda têm um jogo a menos.

Em meio a esse cenário, o comandante português afirmou que está em busca de soluções e destacou que o Palmeiras está em constante evolução.

"Estamos a dois pontos do primeiro. Não está mal. Jogamos contra equipes difíceis, contra Inter, Flamengo e São Paulo. Queremos sempre fazer muitos gols. Hoje fizemos dois e poderíamos ter feito mais um. É continuar aprimorando. É como um carro de Fórmula 1. A cada pista é preciso mudar. Sei que não somos o melhor ataque, mas somos uma das melhores defesas. As contas só se fazem no fim. É um aspecto que temos que melhorar, ter calma para fazer os gols. Uma equipe de futebol está sempre em constante evolução", disse.

Com a vitória sobre o Cuiabá, o Palmeiras pulou para a sexta colocação do Brasileirão, com oito pontos.

O Verdão volta as suas atenções agora para a Libertadores. O clube visita o Liverpool, do Uruguai, na próxima quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos do torneio.

Já o próximo desafio do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro será no domingo, às 16 horas, contra o Athletico-PR, na Arena Barueri, pela sexta rodada.