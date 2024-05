Árbitro usará câmera na cabeça em jogo entre Crystal Palace e United

O árbitro Jarred Gillett usará uma câmera na cabeça no jogo entre Crystal Palace e Manchester United, que acontece nesta segunda-feira (6) pelo Campeonato Inglês. A gravação integrará um documentário da Premier League, ainda sem data de lançamento.

O que aconteceu

A câmera estará conectada ao sistema de comunicação da arbitragem e não terá transmissão ao vivo. A ideia da Premier League é exibir a gravação posteriormente.

A iniciativa tem como objetivo "oferecer uma visão mais aprofundada e educativa sobre as demandas da arbitragem do Campeonato Inglês". Os dois clubes envolvidos aprovaram o uso da câmera para "fins educacionais".

É a primeira vez que um árbitro usará uma câmera na cabeça em um jogo da Premier League. O árbitro Rob Jones chegou a usar uma câmera no peito do amistoso entre Chelsea e Brighton no ano passado.

O Campeonato Alemão teve iniciativa similar no empate entre Frankfurt e Wolfsburg, em março deste ano. A gravação continha, por exemplo, as conversas do árbitro Daniel Schlagen com jogadores e demais membros da arbitragem.