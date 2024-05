Goiás vence Brusque fora de casa e assume a vice-liderança da Série B

Em compromisso válido pela terceira rodada da Série B, realizado neste domingo, o Goiás visitou o Brusque e venceu por 2 a 0. Os gols da equipe visitante foram marcados por Matheus Nogueira (contra) e Marcão.

O triunfo garante a vice-liderança ao Goiás, com sete pontos em três partidas. Já o Brusque, com a derrota, segue com três pontos em três jogos, ocupando o 11º lugar.

O próximo embate do Goiás será realizado na sexta-feira, quando recebe o Ituano, no Estádio Hailé Pinheiro. O Brusque, por sua vez, volta a campo no sábado para encarar o o Sport, líder da Série B, na Ilha do Retiro.

O placar foi inaugurado pelo Goiás logo aos 6 minutos da primeira etapa, quando Paulo Baya driblou o marcador pelo lado esquerdo e cruzou para o centro da área. A bola desviou no goleiro Matheus Nogueira, que acabou marcando contra.

Aos 12 minutos do segundo tempo, Wellington aproveitou lindo lançamento de Rafael Gava e cruzou na área. Marcão recebeu sozinho e finalizou no meio do gol para sacramentar o triunfo do Goiás.