Fundação Generation Amazing sediará cerimônia de abertura do Sports Summit São Paulo 2024

O Sports Summit, congresso indústria esportiva, anunciou neste domingo que a Generation Amazing Foundation, cujos programas globais buscam mudanças sociais positivas por meio do poder do esporte, será a apresentadora oficial da cerimônia de abertura do Sports Summit São Paulo 2024, que ocorre de 7 a 9 de maio no hotel Hilton São Paulo Morumbi.

Durante a cerimônia, no mesmo local, também contará com a estreia da série documental, Chasing Dreams. Ela acompanha a história de 4 jogadores de futebol sírios refugiados do campo de Zaatari, na Jordânia, que se juntam à Academia Pérolas Negras de Futebol, no Rio de Janeiro, para seguir o sonho de se tornarem jogadores profissionais no Brasil.

Presente durante a cerimônia estará Nasser Al-Khori, diretor-executivo da Generation Amazing Foundation, a iniciativa Legado Humano e Social da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Em sua função, Al-Khori liderou a fundação para aproveitar com sucesso o poder transformador do esporte para impulsionar o desenvolvimento social, especialmente entre os jovens de comunidades desfavorecidas e populações deslocadas, como refugiados e pessoas deslocadas internamente. Sob a sua liderança, a fundação estabeleceu parcerias de alto impacto com organizações como a CONCACAF e a IFRC para expandir o seu alcance global.

Além de seu papel na fundação, a experiência de Nasser abrange governança esportiva e responsabilidade social. Ele é o coordenador nacional do Estado do Qatar para o Programa Mundial de Esportes no Escritório das Nações Unidas contra o Terrorismo e membro da Cátedra UNESCO sobre Governança Esportiva.

A cerimônia também contará com a participação de Hashem Sabbagh, produtor executivo de Chasing Dreams, que idealizou e desenvolveu a ideia da série; e Rubem César Fernandes, antropólogo e escritor brasileiro, que hoje é diretor-executivo da ONG Viva Rio e presidente da Pérolas Negras Futebol Academia, time de futebol da terceira divisão, fundado com fins sociais.

Durante o Sports Summit, os três convidados serão acompanhados por dois dos jovens jogadores de futebol refugiados que se apresentarão no palco principal no dia 9 de maio. O painel, "Do Refúgio ao Destino", explora a capacidade do futebol para promover a inclusão, a integração e a coesão social entre comunidades marginalizadas.

O Sports Summit São Paulo 2024 reunirá importantes executivos do setor ? de diversas confederações, ligas e clubes ? com personalidades do esporte e empresas de tecnologia, entre outras, para discutir o que há de mais moderno em inovação, transformação digital, engajamento de torcedores, sustentabilidade, e-Sports, inteligência artificial e esportes femininos, entre outros temas relevantes da indústria esportiva.