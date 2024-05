Figueirense supera Aparecidense e mantém invencibilidade na Série C

Neste domingo, o Figueirense venceu a Aparecidense por 2 a 0, no Orlando Scarpelli, pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Alisson e Cristian.

Com o resultado, o Figueirense assume a liderança, com sete pontos, e mantém a invencibilidade na competição. Porém, a equipe pode ser ultrapassada por Athletic, Ypiranga e Volta Redonda, que estão com um jogo a menos. Enquanto a Aparecidense ocupa a décima posição, com quatro pontos.

O Figueirense retorna a campo no dia 13 de maio, às 20h (de Brasília), contra o Ypiranga, no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, pela Série C. Já a Aparecidense recebe o São Bernardo, no mesmo dia e horário.

O Figueirense abriu o placar aos nove minutos do segundo tempo, com Alisson. O atacante recebeu passe na área pela esquerda, cortou para o meio e finalizou forte para balançar as redes.

Cinco minuto depois, o Figueirense ampliou a vantagem. Henrique Rodrigues recebeu pelo meio e chutou de primeira, a zaga da Aparecidense conseguiu cortar, mas a bola sobrou para Cristian, que finalizou para o fundo do gol.

