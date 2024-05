'Especialista' em pênalti, Estêvão diz se inspirar em Veiga: 'Fico olhando'

O meia-atacante Estêvão, que decretou a vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá ao converter um pênalti no 2° tempo da partida do Campeonato Brasileiro, disse que bater penalidades é uma de suas especialidades. Ele ainda citou o companheiro Raphael Veiga como inspiração no quesito ao falar ao Premiere após o duelo.

Especialista? "É uma especialidade minha também bater pênalti, é isso que sempre treino. É agradecer a Deus pela oportunidade e pelo gol."

Inspiração. "Tenho um exemplo que convivo, que é o Veiga, ele bate muito bem. Quando tem pênalti, fico olhando ele bater. Hoje, fui feliz ao fazer o gol."

Vitória no calor. "Foi um jogo muito difícil com um calor muito abafado, a gente soube se impor para sair com o resultado. Vamos seguir para o resto do campeonato."