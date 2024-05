Athlético aproveita expulsão, domina e vence o Vasco, que segue no Z4

O Athletico se aproveitou de uma expulsão para dominar e vencer o Vasco por 1 a 0 na tarde deste domingo (5), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foram 26 finalizações contra apenas 7 da equipe carioca.

O que aconteceu

Hugo Moura foi expulso aos 14 minutos de jogo. Ele errou no meio de campo e foi obrigado a fazer uma falrta, que lhe rendeu um cartão vermelho. Ex-jogador do Furacão, a torcida da casa ironicamente gritou o nome do jogador hoje do Vasco.

Erick marcou o único gol da partida. Foi 13 minutos depois da expulsão, aos 27' da primeira etapa.

Agenda. O próximo desafio do Furacão será contra o Rayo Zuliano, pela Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira (8). O Gigante da Colina volta a campo no próximo domingo (12), pela 6ª rodada do Brasileirão, contra o Vitória.

Como foi o jogo

Expulsão define rumo do jogo. Hugo Moura errou no meio de campo e foi obrigado a fazer uma falta para evitar o gol de Zapelli, que estava cara a cara com o goleiro.

Furacão pressiona forte. Os minutos seguintes foram marcados por uma intensa pressão do Athletico sobre o Vasco. O Furacão colocou três bolas na trave e teve mais duas outras oportunidades claras de gol.

Jogadas pelas laterais. O Furacão focou em trabalhar as bolas pelas laterais com Leo Godoy e como Esquivel, fazendo com que Fernandinho e Erick tivesse oportunidade de circular a bola para encontrar uma brecha.

Enfim o gol. Com um jogador a menos pelo restante do jogo, o Vasco enfrentou dificuldades para avançar e defender. Aos 26 minutos, Erick capitalizou a pressão, marcando após um cruzamento rasteiro de Esquivel.

Vasco tenta reagir. O Vasco melhorou no retorno para a segunda etapa, passou a se expor em mais oportunidades e incomodar o Furacão. Por outro lado, o Athetlco passou a ter dificuldade em finalizar, mesmo com todo o espaço que o Vasco passou a deixar.

Athletico apenas administra. Nos últimos minutos da partida o Furacão passou a apenas administrar o resultado e trocar passes com paciência, insistindo pouco em avançar na área do Vasco.

Segue o tabu

Vasco continua sem vencer o Athletico na Ligga Arena, nem quando o estádio ainda era chamado de Arena da Baixada. A última vitória do time carioca como visitante contra o Furacão foi em 1998, na Vila Capanema, por 2 a 1. A arena foi inaugurada em 1999 e desde então o Cruzmaltino soma 16 jogos com 13 derrotas e quatro empates.

Rio Grande do Sul

A partida teve homenagem às vítimas da enchente que atinge o estado desde a última semana. Além de uma faixa, um minuto de silêncio foi respeitado antes do início da partida. Até o momento, 75 mortes foram confirmadas.

Gols e lances importantes

Primeira chegada. Esquivel escapou no corredor pela esquerda e faz o cruzamento achando Canobbio na área. O atacante arriscou chute e mandou pela linha de fundo com perigo aos 3' do primeiro tempo.

Cannobio leva a pior e deixa o jogo. O atacante recebeu atendimento dentro e fora de campo, mas não teve condições de continuar e foi substituído por Julimar aos 9'.

Na trave. Zapelli cruzou aos 10' e Erick subiu para cabecear e a bola atingiu a trave de Léo Jardim.

Está expulso. Cartão vermelho para Hugo Moura, que travou tentativa de contra-ataque do Athletico com falta sobre Zapelli. O camisa 10 era o último homem.

1 x 0. Esquivel acelerou pela esquerda, passou por Paulo Henrique e cruzou rasteiro para Erick que se antecipou à marcação e finalizou firme para superar Léo Jardim aos 26'.

Última tentativa da primeira etapa. Esquivel cruzou na área e Piton afastou de cabeça, mas a bola sobrou na entrada da área e Erick apareceu para finalizar, para fora, à direita do gol do Vasco.

Mais uma na trave. O segundo tempo começou com Zapelli, do Athletico-PR, soltando o pé de fora da área e acertando a trave do Vasco mais uma vez.

Vasco faz, mas não vale. João Victor fez boa jogada pela direita e tocou para Vegetti estufar as redes do Athletico, mas estava em condição irregular e o gol que daria o empate aos 20' do segun6do tempo não valeu.

Quase o segundo para finalizar. Aos 49', Kaique Rocha sai no contra-ataque e com Nikão., que finaliza, mas a bola desvia em Galdames antes de sair pela linha de fundo.

Ficha técnica

Athletico 1 x 0 Vasco - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e hora: 05 de maio de 2024, às 16h

Local: Estádio Mário Celso Petraglia, Curitiba - PR

Cartões amarelos: Fernandinho (ATH)

Cartões vermelhos: Hugo Moura (VAS)

Gols: Erick (ATH), aos 26' do 1T

Athletico: Bento, Leo Godoy (Madson), Kaíque Rocha, Gamarra, Esquivel, Erick, Fernandinho, Zapelli (Alex Santana), Canobbio (Julimar), Pablo (Mastriani) e Cuello (Nikão). Técnico: Cuca.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique (Clayton), Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Carvalho (Sforza), Galdames, Rossi (João Victor), David (Adson) e Vegetti (Erick Marcus). Técnico: Rafael Paiva.