Abel cita inteligência do Palmeiras para vencer o Cuiabá e se deslumbra com joias: "Vamos desfrutar"

Na noite deste domingo, o Palmeiras venceu o Cuiabá por 2 a 0, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira afirmou que o resultado foi justo. Na sua visão, a estratégia para esse embate na Arena Pantanal funcionou muito bem.

"Fizemos um jogo inteligente, na casa de um adversário que precisava ganhar, que fez uma troca de treinador e seguramente os jogadores queriam mostrar vontade e qualidade. Tivemos calma e paciência. Enfrentamos o Cuiabá e o calor, que não estamos acostumados. Era fundamental que a gente tivesse o controle do jogo pela posse de bola e chegar bem no ataque. Acho que fizemos isso. É uma vitória justa. É um momento que reflete bem o espírito dessa equipe. É uma equipe que quer muito ganhar e fazer gols. Mas é uma equipe que deixa o ego em casa", analisou.

"Eu, se fosse o treinador do Cuiabá, faria o mesmo que eles fizeram. Uma coisa é você atacar do mesmo nível, cara a cara. Outra é entender que o adversário é melhor que você e outra é entender que você é melhor. A estratégia e plano de jogo tem muito a ver com isso. O nosso adversário tentou nos condicionar bem. Só fizemos o gol só no final. Eu gosto de fazer gols no finalzinho do primeiro ou segundo tempo. Eles tinham que dificultar ou travar nossas forças, mas não conseguiram", ampliou.

O comandante também aproveitou para falar das joias que o Alviverde está revelando. Diante do Dourado, Luis Guilherme deu a assistência para o primeiro gol, anotado por Lázaro, e Estêvão marcou o segundo. Além deles, Endrick foi titular mais uma vez.

"É um prazer muito grande ser treinador desses moleques. Vou desfrutar enquanto eles estiverem conosco. Não podemos não falar e perceber o quão bom é ver o Endrick jogar e desfrutar enquanto está conosco. É uma máquina. É um moleque tão jovem e com tanta alegria dentro dele. O Estêvão vamos desfrutar também, assim como o Luis. Mas as vezes faço contas e percebo que todos gostam de jogar pelo direito. Veiga, Endrick, Estêvão, Luis... todos gostam. Mas, ao poucos, tem lugar para todos", comentou.

Abel ainda destacou o trabalho que todos estão fazendo para formar esses atletas. O português relembrou quando mandou Endrick ir à Disney e voltou a dizer que todos esses jovens precisam manter a alegria em jogar futebol.

"Não podemos esquecer a idade que eles têm. Estamos aqui para os ajudar, não só no crescimento como jogador, mas como homens. Quanto melhor homens eles forem, melhor jogadores eles vão ser. É o que eu mais digo aos mais jovens. Eu não consigo separar o homem do jogador. Ir à Disney tem muito a ver com isso. Tem a ver com eles seguirem felizes. Não ir com pressão de ser o melhor do mundo. Às vezes quando esses jogadores não têm a família estruturada, é muito difícil lidar com essa fama. Temos que formar primeiro o homem para depois formar o jogador. Também estou mortinho para ir à Disney. Quero ir. Minha família foi e eu fiquei trabalhando", contou.

"Temos que desfrutar desses jovens jogadores, sem esquecer todos os outros jogadores mais experientes, que dão esse conforto e confiança. É uma equipe que tem obrigação de ganhar e formar jogadores. É um trabalho de todos. Fico feliz de participar da força deles. Nosso grupo também tem muita importância. São jogadores que queremos conosco por vários motivos. Vamos desfruta", ampliou.

"O Endrick infelizmente vai ter que nos deixar. Ele saiu chateado por ter falhado aquele lance, é um fominha simpático, todos nós gostamos dele. Enquanto eu puder vou desfrutar. Sei que digo a Leila para não vender, mas sei que é impossível. Vamos desfrutar juntos e apoiar a todos que ajudam eles. São 28. Precisamos de todos no top pela quantidade de jogos", completou.

Com a vitória sobre o Cuiabá, o Palmeiras pulou para a sexta colocação do Brasileirão, com oito pontos.

O Verdão volta as suas atenções agora para a Libertadores. O clube visita o Liverpool, do Uruguai, na próxima quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos do torneio.

"Vamos ter que analisar o adversário. Temos algumas nuances táticas para atacar. A defender também. Vamos analisar os rivais. Já jogamos contra eles. Vamos recuperar os jogadores, que é o mais importante. Ainda não pensei nesse adversário", finalizou Abel.

Já o próximo desafio do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro será no domingo, às 16 horas, contra o Athletico-PR, na Arena Barueri, pela sexta rodada.