Técnico de time de Messi rejeita contratar Di María: 'restrições salariais'

Tata Martino, técnico do Inter Miami, descartou a possibilidade da equipe contratar Angel Di María, companheiro de Lionel Messi na seleção argentina. E o motivo principal são as regras rígidas da MLS, a liga de futebol nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Di María vai encerrar seu contrato com o Benfica no meio do ano e ficará livre no mercado.

"A liga tem certas restrições econômicas, alguns limites, e estamos dentro dessa regra. Mas hoje não vejo como viável nenhum tipo de contratação, principalmente de jogadores tão excepcionais", disse Tata Martino.

Pela proximidade com Messi, muita especulação está sendo vinculada sobre a ida de Di María para o Inter Miami.

Contudo, não há espaço na folha salarial do Inter Miami para contratar Di María, que já tem Messi, Leonardo Campana e Sergio Busquets na lista de exceções.

Fora que o Inter Miami ainda paga salários altíssimos para Luis Suárez e Jordi Alba.

Contudo, Tata Martino disse que mais para frente o clube terá chance de negociar caso se desfaça de algumas estrelas no elenco.

"O Inter Miami está aberto ao mercado de transferências, sempre há possibilidades de continuar melhorando. Veremos quando chegar a hora e quais possibilidades temos", acrescentou Martino