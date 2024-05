Rodrigo Nestor volta a ser titular no São Paulo após seis meses

Recuperado de grave lesão no joelho, o meia Rodrigo Nestor vem ganhando espaço no São Paulo recentemente. Na vitória contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, ele voltou a ser titular após seis meses.

A última vez entre os 11 iniciais havia sido na vitória contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, no Morumbis, no dia 2 de novembro de 2023. Ainda em busca do melhor ritmo de jogo, o Cria de Cotia ficou em campo por 66 minutos no duelo pelo mata-mata nacional.

Após a lesão, Nestor disputou cinco jogos, com uma assistência. Ganhando cada vez mais minutos, o meia está se firmando como opção do técnico Luis Zubeldía para formar o meio-campo.

Anota na agenda os próximos jogos do Tricolor: ? 05/05 (domingo), 16h

? Vitória

? Barradão

? Salvador (BA)

? Brasileirão

? Globo/Premiere ? 08/05 (quarta), 21h30

? Cobresal

? Zorros Del Desierto

? Calama (Chile)

? CONMEBOL Libertadores

? Globo/Paramount ? 13/05... pic.twitter.com/hfAfLP107I ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 3, 2024

Ao todo, o jogador soma 186 partidas no São Paulo, com 11 gols e 26 passes que consagraram o companheiro. O principal feito dele, sem sombras de dúvidas, foi o tento do título inédito da Copa do Brasil contra o Flamengo.

Com Nestor à disposição, o Tricolor duela contra o Vitória pela quinta rodada do Brasileirão. A bola vai rolar às 16h (de Brasília) desse domingo, no Barradão.