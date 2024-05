Jorge Jesus pode deixar Al Hilal no meio do ano e faz mistério sobre futuro

Do UOL, em São Paulo (SP)

O técnico Jorge Jesus tem contrato com o Al Hilal só até o meio do ano e afirmou que não sabe se seguirá no clube da Arábia Saudita para a próxima temporada.

O que ele disse

O meu contrato expira no final da temporada e não sei qual será o meu destino mas atualmente o meu foco está em conquistar títulos. Não estou a pensar no meu contrato, estou a pensar no campeonato. Jorge Jesus.

A declaração de Jorge Jesus foi após a vitória de sua equipe por 3 a 0 contra o Al Taawon, fora de casa, pelo Campeonato Saudita. O Al Hilal não perdeu nenhum jogo na competição até o momento e está a uma vitória de confirmar o título: são 12 pontos de vantagem para o Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

O técnico português conquistou um recorde mundial com o Al Hilal nesta temporada. Foram 34 vitórias consecutivas com o time que conta com os brasileiros Malcom, Michael e Neymar (que só atuou em cinco jogos na temporada por lesão).

Jesus chegou no Al Hilal em julho do ano passado e assinou contrato até 30 de junho deste ano. O treinador ficará sem vínculo e pode assinar com a equipe que quiser.