Ituano x Novorizontino: prováveis escalações e onde assistir a Série B do Campeonato Brasileiro

Ituano x Novorizontino entram em campo neste sábado (04), pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no estádio Novelli Junior, em Itu. O jogo começa a partir das 21h00 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

O jogo poderá ser acompanhado pelo Premiere e pelo YouTube do Canal GOAT.

PONTUAÇÃO

Ituano - 0 pontos em 2 jogos (20°colocação) (Últimas 5 partidas: 5D)

Novorizontino - 3 pontos em 2 jogos (11°colocação) (Últimas 5 partidas: 3V-2D)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ituano

Jefferson Paulino; Léo Duarte, Claudinho, Marcelo e Eduardo Diniz; Miqueias, Rodrigo e Eduardo Person; Bruno Xavier, Salatiel e Bruno Alves.

Técnico: Alberto Valentim

Novorizontino

Jordi; Luisão, César Martins e Reverson; Raul Prata (Rodrigo Soares), Geovane, Marlon e Danilo Barcelos; Fabrício Daniel, Waguininho e Neto Pessoa.

Técnico: Eduardo Baptista

ARBITRAGEM

O juiz da partida será Wagner do Nascimento Magalhaes. Os assistentes serão Lilian da Silva Fernandes Bruno e Wallace Muller Barros Santos. No comando do VAR estará Adriano Milczvski.