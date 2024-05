Ex-aliado de Augusto Melo, Rubão 'cai atirando' e faz Corinthians ferver

Do UOL, em Santos

O presidente Augusto Melo decidiu dispensar o diretor de futebol estatutário Rubão na última quinta-feira (2) e fez o Corinthians ferver.

O que aconteceu

A saída de Rubão causa um grande problema político para Augusto Melo. Rubens Gomes foi o principal aliado do presidente na eleição do ano passado.

Rubão é considerado um dos principais responsáveis pela derrota da "Renovação e Transparência" nas urnas após 16 anos. Agora, ele passa a ser uma espécie de oposição para Augusto.

O ex-diretor caiu atirando. Ele já deu os primeiros recados em posicionamento oficial e vai escolher um veículo de imprensa para falar mais nos próximos dias.

De volta ao Conselho, Rubão estava rachado politicamente com Augusto Melo há pelo menos dois meses. Ele apostou nas redes sociais desde então e já soma mais de 120 mil seguidores no Instagram.

Enquanto isso, o Corinthians enfrentará o Fortaleza neste sábado (3), às 21h, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Problemas

Rubão já citou quatro assuntos polêmicos na sua nota oficial de saída do Corinthians: comissão de patrocínio, permuta de colchões, resistência a um CEO e a equipe sub-23.

O ex-diretor promete pedir questionamentos no Conselho sobre essas e outras pautas. Outro tema sensível é a contratação desenfreada de atletas para a base.

O Corinthians se comprometeu a pagar R$ 25,2 milhões a um intermediário pelo acordo costurado com a VaideBet. O valor representa 7% do montante líquido do contrato.

O Timão topou uma permuta com a Gazin, indústria de colchões. O Corinthians aceitou ceder espaço nas costas da camisa de treino da equipe profissional masculina, uma placa de publicidade no CT Joaquim Grava e um camarote, com capacidade para 12 pessoas na Neo Química Arena, em troca de R$ 104 mil em camas.

A consultoria Ernst & Young, contratada para auxiliar a gestão do Corinthians, sugeriu a contratação de um CEO, ideia que ainda não convenceu Augusto. A empresa sugeriu Alexandre Leitão, ex-Orlando City e hoje no Athletico.

O último dos tópicos é a ideia de recriar o time sub-23. A categoria já foi apontada como balcão de negócios em outras gestões e serviria para alocar atletas do sub-20 que estouraram a idade.

Como fica o Corinthians sem Rubão?

Rubão não será substituído: o departamento de futebol contará com o executivo Fabinho Soldado e o diretor-adjunto Fernando Alba.

O presidente Augusto Melo terá atuação mais ativa no dia a dia do futebol. Ele culpou Rubão por alguns erros recentes, como o impasse por Matheuzinho e a quase contratação de Márcio Zanardi sem a percepção que ele não poderia dirigir o time no Paulistão por já ter atuado pelo São Bernardo.

Alba é um diretor excepcional. E temos um executivo atualizado que busca na fonte. Estamos satisfeitos com elenco, comissão e diretoria

Augusto Melo