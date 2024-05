Destaques do Red Bull Bragantino em 2023 ainda buscam espaço no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O zagueiro Léo Ortiz e o meia-atacante Matheus Gonçalves foram novidades no Flamengo para a temporada. Peças importantes na campanha do Red Bull Bragantino em 2023, eles ainda buscam espaço no Rubro-Negro.

Os comandados do técnico Tite enfrentam o Massa Bruta hoje (4), em Bragança Paulista, pela quinta rodada do Brasileiro, em meio à instabilidade na competição, após empate com o Palmeiras e derrota para o Botafogo.

Negócios diferentes

Léo Ortiz e Flamengo protagonizaram uma "novela" na janela de transferências. As conversas começaram ainda em 2023 e o jogador foi anunciado apenas em março deste ano, após idas e vindas na negociação.

O zagueiro era titular no Red Bull Bragantino e estava nos planos da diretoria e comissão técnica. O Rubro-Negro desembolsou 7 milhões de euros (cerca de R$ 37,6 milhões na cotação da época) para contratar o jogador.

Matheus Gonçalves retornou à Gávea após empréstimo ao Massa Bruta. O clube de São Paulo avaliou uma investida para a compra do atacante, mas o assunto não ganhou novos capítulos. O atacante fez 13 jogos, quatro como titular, e deu uma assistência.

E no Flamengo?

Léo Ortiz chegou com a zaga consolidada. O setor formado por Léo Pereira e Fabrício Bruno — ambos ex-companheiros de Ortiz em diferentes clubes — começou 2024 em alta e sob elogios após o Carioca.

Com a camisa rubro-negra, o zagueiro atuou em duas partidas. Ele foi titular contra o Palestino, quando fez a estreia e marcou um gol, e diante do Bolívar, ambos pela Libertadores.

Matheus Gonçalves também ainda não teve sequência e chegou até a descer para o sub-20. A ideia foi tentar manter o ritmo de jogo, já que não vem tendo tantas oportunidades. Até aqui, foram sete jogos, sendo quatro pelo Carioca, um pelo Brasileiro sub-20, um pela Libertadores e um pela Copa do Brasil.

O jogador tem concorrência nos setores, mas conta com testes de Tite. Hoje, outro prata da casa está à sua frente: Lorran.

Matheus Gonçalves tem 18 anos e pode jogar no meio ou pelas pontas. Com jogadores eventualmente poupados, o treinador vem fazendo testes e o jovem surge como opção.