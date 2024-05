Como o Inter superou crise, atingiu resultado recorde e turbinou elenco

O Internacional atingiu o maior superávit de sua história. Segundo dados apresentados ao Conselho Deliberativo pelo presidente Alessandro Barcellos, o clube fechou 2023 na casa dos R$ 170 milhões positivos. O resultado é reflexo de uma série de ações que impactam na manutenção de jogadores e na chegada de reforços.

O que aconteceu

Foi o terceiro ano consecutivo de superávit do Inter. Em 2021, o valor foi de R$ 787 mil, em 2022 passou de R$ 1 milhão, e agora superou qualquer expectativa. Além disso, o Inter registrou a maior arrecadação de sua história: R$ 685 milhões.

Segundo o CEO colorado, Giovane Zanardo, o crescimento financeiro se dá pelo aumento na arrecadação combinado com o controle de gastos realizado pela direção nos últimos anos.

"Houve ações voltadas ao crescimento das receitas, como aproximação ainda maior com a torcida através do Mundo Colorado para a conversão de mais sócios, a busca por novos patrocinadores e o aumento na venda de produtos licenciados ajudaram neste resultado. Além disso, renegociações de contratos, otimização de processos e a melhora na sinergia entre as áreas do clube permitiram manter os custos e despesas sob controle. Esta conjugação de aumento nas receitas e custos e despesas controlados significa uma melhora na eficiência, com consequências diretas no resultado", disse.

Outro ponto importante na equação foi a assinatura do acordo com a Liga Forte União, que proporcionou renegociação de dívidas e melhores negócios. Mais de R$ 100 milhões de adiantamento de venda de direitos de transmissão foram contabilizados em 2023.

Tivemos crescimento de receitas importantes em relação ao ano de 2022 como receitas comerciais, receitas com TV e receitas sociais. Além disso, houve o incremento da receita de venda dos direitos de participação nos direitos comerciais do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, os custos e despesas se mantiveram dentro do que foi orçado para o ano. Para termos uma ideia, os custos e despesas de 2023, se comparados aos custos e despesas anteriores à pandemia, atualizados pela inflação, são aproximadamente 20% menores Zanardo

Impacto dentro de campo

Todas essas atitudes impactam diretamente no que mais interessa ao torcedor: o time. O Internacional conseguiu fazer contratações de peso na última janela de transferências, além de manter os principais jogadores do grupo.

Exemplo claro disso é a situação de Mauricio. O meia não foi liberado, ainda que tenha recebido propostas e sondagens de clubes como Palmeiras, Flamengo, Red Bull Bragantino, além de equipes da Europa.

Entre os jogadores importantes agregados ao elenco de Eduardo Coudet estão os atacantes Borré, Alario e Valencia, os meio-campistas Aránguiz, Bruno Henrique, Thiago Maia e Fernando, o goleiro Rochet e o zagueiro Robert Renan.