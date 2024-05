Com reforço na manga, Santos dá passo atrás no mercado e reavalia elenco

O Santos deu um passo atrás no mercado e irá reavaliar seu elenco para entender quais as necessidades de contratações na próxima janela.

O que aconteceu

A diretoria tem um pré-contrato com Maceió, da Portuguesa. O jogador chegará na parte final do ano. Com a dificuldade de liberação imposta pelo clube, o Peixe decidiu aguardar o fim do vínculo do atleta, em 5 de setembro.

Maceió foi mantido nos planos mesmo diante da espera por ter um valor baixo. Ele é considerado uma oportunidade de mercado. A expectativa era que o atacante chegasse no início de abril

Já para outras posições, o departamento de futebol quer aguardar e avaliar novamente seu elenco e dar espaço para os jogadores que chegaram. Serginho e Patrick serão observados de perto para que o clube entenda as novas necessidades nos setores.

O Peixe espera que os dois sejam opções reais para Carille e quer dar tempo para que haja uma evolução. As situações de Pedrinho e Otero foram levadas em consideração. A dupla demorou a desabrochar, mas hoje são titulares.

Na última janela de transferências, o Santos via como prioridade um meia, um ponta-direita e um centroavante. Não está descartado reforçar os setores, mas o clube será mais cauteloso para não aumentar sua folha salarial sem necessidade.