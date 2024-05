RMP, sobre Tite: 'Ver o Flamengo jogar é quase um ato de masoquismo'

O comentarista Renato Maurício Prado criticou o trabalho de Tite no Flamengo, durante o Fim de Papo, hoje (2).

De acordo com o jornalista, assistir ao Flamengo de Tite causa dor ao torcedor rubro-negro. Para RMP, a arquibancada já decretou a saída do treinador se não houver mudanças.

O Tite está diante de um dilema: ou ele muda o esquema, a maneira com que ele está tentando fazer o Flamengo jogar, ou ele cai. Não tem outra solução. A torcida não aguenta mais ver o Tite replicar o Jorge Sampaoli, o Vítor Pereira.

Ele não muda. O Tite é um cara com antolhos. E a torcida já percebeu. Da maneira como está, caminha para um desenlace muito ruim. Ver o Flamengo jogar é um ato de sacrifício da torcida, é quase um ato de masoquismo dos rubro-negros. É uma coisa medonha. Ontem, teve uma jogada boa. Só a jogada do gol.

Renato Maurício Prado

