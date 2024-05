Flamengo já sabe: nada de Arrascaeta, Pulgar e Cebolinha no próximo jogo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Depois de voltar a vencer, ainda sem convencer, o técnico Tite já sabe e avisou: o Flamengo não terá Arrascaeta, Pulgar e Cebolinha no próximo jogo, contra o Red Bull Bragantino, sábado (4), pelo Brasileirão.

Os três estão fora. Não consigo dar uma resposta evasiva para coisa que eu já tenho informação. Vamos preparar a equipe. Se colocasse, poderia estourar Tite, técnico do Flamengo

E agora?

O cenário faz com que o técnico tenha que manter um time sem a espinha dorsal do meio-campo. Entre os que considera titular, só De La Cruz continua.

Ainda assim, a comissão técnica, como de costume, avaliará a situação de De La Cruz, já que o uruguaio tem sido titular nos jogos recentes e deixou o jogo contra o Amazonas reclamando de dores na panturrilha.

Sem Pulgar, Allan tem sido titular. Mas saiu durante o jogo pela Copa do Brasil porque tomou amarelo.

No ataque, o Flamengo tem Bruno Henrique como substituto de Cebolinha, mas tem sentido falta dos dribles do camisa 11 para clarear jogadas e gerar perigo.

Mas se De La Cruz for preservado também e aumentar a lista de jogadores fora, pode ser que Gabigol tenha chance de começar jogando, fazendo uma dupla de ataque com Pedro.

O conjunto da obra será definido pela comissão especialmente no treino de sexta (3), véspera da partida em Bragança Paulista.

Flamengo pressionado

No Brasileirão, o Flamengo vem de dois jogos sem vencer, após quatro rodadas. O time chegou a ser líder, mas empatou com o Palmeiras e perdeu o clássico contra o Botafogo no Maracanã.

"Quando a confiança não vem, a criatividade de reprogramação de movimentos vem. É ser simples e objetivo. Ainda queríamos, não atingimos isso. O desafio passa a ser o Bragantino", disse Tite.